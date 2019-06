Cunoscuta actriță de telenovele, scandal cu iubitul într-o parcare din București. Imaginile au ajuns la noi!

16:50

S-a întâmplat în timpul finalei Ligii Campionilor, desfășurată la Madrid. Era 1-0 pentru Liverpool în meciul cu Tottenham, iar o tânără aproape goală a reușit să înșele vigilența oamenilor de ordine și a pătruns pe gazon. Bineînțeles, momentul a fost gustat de fanii prezenți în tribune, iar rusoaica Kinsey Wolanski a făcut furori în mediul […] The post Ce ofertă a primit Dan Negru după ce Kinsey Wolanski a intrat, goală, pe teren: ”Orice e permis” appeared first on Cancan.ro.