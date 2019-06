IOHANNIS, victima unei manipulări grosolane

12:10

Când primele computere digitale au fost inventate, erau atât de volumioase încât ocupau o cameră întreagă, iar hard disk-urile erau asemănătoare cu mașinile de spălat. Cine ar fi bănuit atunci că la distanță de doar o jumătate de secol, calculatoarele vor fi de o mie de ori mai puternice - nu ferecate în camere speciale, ci chiar în buzunarele noastre proprii.Este evident faptul că tehnologia calculatoarelor devine pe zi ce trece mai performantă, iar echipamentele tind să se compacteze. Dar deși laptopurile de gaming au primit funcții și caracteristici din ce în ce mai avansate și sofisticate, ele nu reușesc să detroneze desktopurile de jocuri. Atuul lor incontestabil este mobilitatea, acesta fiind motivul pentru care cererea a explodat în favoarea lor în ultimii ani. Cu toate acestea, gamerii cu experiență tind să aleagă oricând un desktop în detrimentul unui laptop gaming.Pentru a fi cât mai specifici, vom compara în continuare laptopurile și desktopurile de gaming, din mai multe unghiuri de vedere, cu scopul de a determina care din cele două soluții este recomandată pentru jocuri. Placa videoAtunci când facem referire la un sistem de gaming, specificațiile plăcii video reprezintă unul din primele lucruri pe care veți dori să le aflați. Deși realitatea ultimilor ani a demonstrat că este posibilă încapsularea un procesor intel core i9 sau Ryzen 7 într-un laptop compact, cu placa video povestea este diferită.Cele mai bune plăci grafice pe laptopurile de gaming - nVidia GeForce RTX 2080, 8 GB RAM - prezentă de exemplu Asus ROG Zephyrus S, Acer Predator Triton, laptop gaming, MSI GE75 Raider 8SH, laptop gaming Lenovo Legion Y740 - nVidia GeForce RTX 2070, 8 GB RAM - prezentă de exemplu pe laptop gaming MSI GS75 Stealth 8SF, Lenovo Legion Y740 sau Laptop Gaming Asus ROG GL504GW-ES034RAlte plăci video pentru echipamentele portabile sunt: nVidia GeForce GTX 1080, 1070, 1050 și 1050Ti.Prin natura lor, plăcile grafice de vârf sunt voluminoase. În timp ce acest lucru nu este o problemă pentru un desktop de gaming, o astfel de placă video nu își va găsi locul din punct punct de vedere fizic în limitele compacte ale unui laptop gaming. Acesta este portabil și relativ ușor. Prin urmare, montarea unei plăci grafice high-end într-un laptop gaming, cu un șasiu mic și subțire, este pur și simplu imposibilă din punct de vedere fizic. - Dimensiuni și greutate. Laptopurile sunt motorizate de versiuni mobile GPU care sunt proiectate special pentru a se încadra în interiorul îngust al carcasei și pentru a adăuga cât mai puțină masă întregului echipament. - Temperatura. Plăcile video se încing și devin foarte fierbinți în timpul funcționarii. Radiatoarele masive și cooler-ele triple-fan au un rol foarte bine definit în cadrul desktopurilor de gaming. În afară de faptul că plăcile video ar trebui să intre cu ușurință în laptop, întreg sistemul de răcire ar trebui optimizat pentru a disipa căldură emisă de o placă grafică dedicată. - Performanță. Având în vedere cele două mențiuni anterioare, dimensiunile compacte și generarea căldurii implică niște compromisuri. Versiunile mobile ale unităților de procesare grafică se plasează întotdeauna sub omologii lor desktop.Prin urmare, din punct de vedere al performanței grafice, desktop-urile de gaming se evidențiază înaintea laptopurilor. Ca și cost, un laptop gaming costă aproape dublu în comparație cu configurația unui desktop de jocuri, având specificații similare.Pentru a contracara acest neajuns, producătorii au creat GPU-uri externe care reprezintă o modalitate excelentă de a transforma un laptop obișnuit într-un echipament de jocuri mai performant. Dezavantajul ar fi extra-volumul adăugat. Alte componente ProcesorulSimilar cu plăcile grafice, Intel și AMD au versiuni mobile pentru procesoarele utilizare în echiparea laptopurilor. Acestea sunt adaptate pentru a genera mai puțină căldură și pentru a consuma o cantitate mai mică de energie. Dar întotdeauna vor fi mai slabe decât omologii lor desktop...cel puțin până vor apărea noi tehnologii de încapsulare a componentelor extra-consumatoare în carcase ergonomice portabile. - Laptop Dell G5 5587 (Procesor Intel Core i9-8950HK (12M Cache, 4.80 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 16GB, 1TB HDD @5400RPM + 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1060 @6GB, FPR, Win10 Home, Negru) = 8400 lei - Laptop Gaming Asus TUF FX705GM-EV038 (Procesor Intel Core i7-8750H (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce GTX 1060 @6GB, Negru) = 5198 lei MemoriaLaptopurile de gaming au în general mai puțină memorie decât desktop-urile. Din fericire au fost realizați mai mulți pași în direcția îmbunătățirii capacității memoriei pe dispozitivele portabile. Astfel, în prezent există numeroase laptopuri gaming care permit instalare de module RAM suplimentare, iar capacitatea totală a fost mult extinsă. Exemplu de laptop cu 64 GB RAM, a cărui memorie poate fi extinsă până la 128 GB RAM - Laptop Gaming MSI GT75 Titan 8SG (Procesor Intel Core i9-8950HK (12M Cache, up to 4.80 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 64GB, 1TB HDD@7200RPM + 2x 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2080 @8GB, Win10 Pro, Negru) = 23600 lei Capacitate de stocareÎn mod evident, laptopurile dispun de un spațiu fizic limitat, ceea ce înseamnă că nu permit instalare de hard disk-uri sau SSD-uri suplimentare. Utilizatorul are posibilitatea de a înlocui hard disk-ul sau SSD-ul cu o versiune de capacitate mai mare. Tehnologia a avansat și în această direcție, astfel că azi puteți găsi cu ușurință laptopuri care se livrează cu o schemă dublă hard disk - SSD. În mod obișnuit, în acest caz SSD-ul este utilizat pentru sistemul de operare (oferind mai multă stabilitate și viteză), iar hard disk-ul este rezervat pentru stocarea datelor. - astfel de configurație întâlnim pe Laptop Gaming Dell Alienware 17 R5 (Procesor Intel Core i9-8950HK (12M Cache, up to 4.80 GHz), Coffee Lake, 17.3" UHD, 32GB, 1TB HDD @7200RPM + 128GB SSD + 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1080 @8GB, Win10 Pro) = 16600 lei.O altă combinație foarte bună pentru laptopurile de gaming vizează prezența unui HARD DISK de 1 TB, alături de două SSD-uri. - Un exemplu în acest sens este Laptop Gaming MSI GT75 Titan 8SG (Procesor Intel Core i9-8950HK (12M Cache, up to 4.80 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 64GB, 1TB HDD@7200RPM + 2x 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2080 @8GB, Win10 Pro, Negru) = 23600 leiAcesta este foarte bine echipat pe partea de stocare și reușește să acopere excelent viteza și stabilitatea, grație celor două SSD-uri în tandem.Cu toate că desktopurile sunt mai permisive și mai flexibile din punct de vedere al configurării unitățile de stocare, trebuie să recunoaștem pașii importanți care s-au realizat în direcția optimizării laptopurilor de joc. PerifericeDacă privim din punct de vedere al perifericelor, trebuie remarcat că laptopurile sunt dotate cu display-uri încorporate, tastaturi și touchpad-uri. Acestea pot fi mai bune sau mai slabe din punct de vedere calitativ. Dacă v-ați obișnuit cu un monitor cu rezoluție foarte mare sau cu o tastatură mecanică, atunci este posibil ca add-on-urile care vin pe laptop să nu vi se pară satisfăcătoare.Însă cele mai bune laptopuri au caracteristici îmbunătățite pe partea de tastatură, display și joystick. Tastaturile pot fi iluminate RGB, pot avea secțiune dreapta pentru numerice sau taste speciale de shortcut, mult mai fiabile comparativ cu un laptop multimedia obișnuit. Pe de altă parte, laptopurile gaming avansate sunt prevăzute cu porturi speciale ce permit adăugarea de periferice de joc, cum ar fi un mouse de sine stătător.Laptopurile utilizează în general tastaturi normale cu membrane low-profile. Tastaturile mecanice sunt extrem de rare pe laptopuri, dar pot fi adăugate ca periferice. În ceea ce privește Touchpad-ul, aproape toți gamerii sunt de părere că acesta este foarte incomod în competițiile virtuale - fie că vorbim de un shooter cu ritm alert, fie că facem referire la un joc de strategie cu multe clickuri și trageri. De cele mai multe ori veți fi tentat să achiziționați un mouse gaming separat. EcranulCele mai multe laptopuri de gaming au ecran Full HD cu rată de refresh de 60 Hz și diagoanala de 15 sau 17 inch, pentru o experiență mai intensă. Dimensiunile compacte ale ecranului permit utilizatorului să-l așeze cu ușurință într-o geantă de voiaj, dar dacă există deja preferințe pentru rezoluții sau rată de împrospătare mai mare atunci va fi nevoie de un monitor gaming extern. - Laptop Gaming HP OMEN 15-dc0013nq (Procesor Intel Core i7-8750H (9M Cache, up to 4.10 GHz), Kaby Lake, 15.6 FHD, 8GB, 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Negru) = 3909 lei.Acest laptop cu ecran de 15 inch Anti-Glare oferă o rezoluție maximă 1920 x 1080, cu o rată de refresh de 60 Hz. - Laptop Gaming Asus TUF FX705GM-EV038 (Procesor Intel Core i7-8750H (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce GTX 1060 @6GB, Negru) = 5198 lei. Acest laptop cu ecran de 17 inch, are aceeași rezoluție maximă 1920 x 1980, dar cu o rată de refresh îmbunătățită, de 144 Hz. Boxe și microfonDifuzoarele încorporate și microfoanele de pe laptopurile gaming tind să fie destul de bune. Portabilitatea: avantajul numărul 1 al laptopurilorDeși gamerii sunt foarte competitivi, la o privire mai atentă nu există o competiție reală între cele două echipamente de joc: desktop și laptop. Fiecare din cele două soluții are o destinație specială, iar cel mai important atu al laptopurilor este cu siguranță portabilitatea. Atunci când trebuie să alegeți între laptop gaming sau desktop, de fapt trebuie să optați între mobilitate și non-portabilitate. FlexibilitateExistă două domenii în care un desktop PC sau un laptop poate excela: 1. Capacitatea de customizare. Probabil cel mai semnificativ avantaj al unui desktop de gaming este modul în care poate fi customizat. Oricine are cunoștințe IT fundamentale poate deschide cu ușurință carcasa unui PC pentru a optimiza, înlocui, adăuga noi componente. Este nevoie doar de o șurubelniță.Pe de altă parte, un laptop gaming este mult mai sensibil. Puteți interveni în configurație, dar până la un anumit punct. În plus, va fi nevoie de instrumente de lucru speciale și de componente perfect compatibile. Într-un laptop nu puteți schimba atât de ușor procesorul sau placa video. 2. Portabilitatea. Chiar dacă laptopurile de gaming sunt mai voluminoase și mai grele decât cele multimedia sau ultra-portabile, ele rămân mult mai compacte decât desktopurile. De cele mai multe ori, doar carcasa unui desktop gaming cântărește cât un laptop întreg.În afară de faptul că un pc de jocuri este mai mare, voluminos și ocupă multspațiu, are o mulțime de periferice și cabluri - monitor, tastatură, mouse, boxe etc. În mod evident va fi mai ușor să luați un laptop gaming într-o delegație, decât un desktop. - Laptop Gaming Lenovo Legion Y530 (Procesor Intel Core i5-8300H (8M Cache, up to 4.00 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Negru) = 4329 lei - are 2.3 kg - Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus S GX531GW-ES020T (Procesor Intel Core i7-8750H (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 24GB, 1TB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 @8GB, Win10 Home) = 11039 are 2.1 kg - Laptop Gaming Acer Nitro 5 AN515-52 (Procesor Intel Core i5-8300H (8M Cache, up to 4.00 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Linux, Negru) = 3900 lei cântărește 2.7 kg Concluzie gaming laptop versus desktop gamingCa un rezumat al informațiilor evidențiate mai sus, putem spune că un desktop gaming este în general mai bun decât un laptop gaming din punct de vedere al performanțelor și flexibilității de customizare.Un desktop gaming: - Are un raport preț - performanță semnificativ mai bun - Oferă o performanță generală mai bună în comparație cu variantele mobile de procesoare și plăci grafice - Este ușor de personalizat, reparat și actualizatUn laptop gaming recuperează pe partea de mobilitate - Oferă avantajul incontestabil al portabilitatii - Este mult mai ușor de transportat dintr-un loc în altul. Ideal pentru cei care călătoresc. - Configurațiile moderne au fost simțitor optimizate din mai multe puncte de vedere: memorie, hard disk, ecran, plăci grafice - Tinde să fie mai confortabil și mai versatil