Victor Pițurcă, noul antrenor la CSA Steaua

În martie 2019, compania Abbvie a scăzut ridicol de mult prețurile pentru două medicamente, ca apoi să ceară din nou, două luni, revenirea la prețurile inițiale, adică să fie crescute DE 4 ORI prețurile. Compania Abbvie are un contract cost-volum-rezultat cu CNAS, pentru medicamentele Viekirax și Exviera, folosite în tratamentul infecției cu virusul hepatitic C.