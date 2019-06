British Petroleum va plăti miliarde de dolari afaceristului român Frank Timiș printr-o „tranzacție suspectă”

10:00

Programul “Litoralul pentru toți”, prin care, anual, hotelurile de pe litoral oferă sejururi ieftine, mai este valabil până la jumătatea lunii iunie, motiv pentru care încă se mai pot face rezervări la unitățile de cazare de pe malul Mării Negre. Vremea este frumoasă, tarifele sunt atractive, un sejur la un hotel de 4 stele la all inclusive costă mai puțin din jumătatea unui vaucher de vacanță. Pe de altă parte, Federația Patronatelor din Turism, prin primvicepreședintele Dragoș Răducan, cu care am stat de vorbă la Telefonul de la ora 9:00, dă asigurări că intregul sezon estival este atractiv, in principal datorita vaucherelor de vacanta.