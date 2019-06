Declarație șocantă a femeii care l-a acuzat pe Neymar de viol: „Trebuia să îl omor când am avut ocazia”

11:40

Prin numirea lui Gică Popescu în funcția de președinte la Viitorul, clubul de pe Litoral are cea mai poleită echipă de conducere: „Baciul” are 15 trofee câștigate ca fotbalist, în timp ce antrenorul-patron Gheorghe Hagi are 17 trofee în cariera de profesionist.Sâmbătă la prânz, Gheorghe Hagi l-a prezentat oficial pe Popescu în fața jurnaliștilor constănțeni. ...