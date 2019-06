Bihor: O actriţă pictează clădirile de patrimoniu în arhitecturi de turtă dulce

15:00

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marţi, la Parlament, că toţi elevii care sunt în prezent în clasa a VIII-a au un loc la clasa a IX-a fie la învăţământul liceal, fie la învăţământul profesional."Anul trecut au fost date peste cifra elevilor care erau în clasa a VIII-a în plus 30.000 de locuri. Deci aş vrea să scot din ideile celor care promovează această chestiune că am dat cu 30.000 de locuri mai puţine decât elevii de anul acesta. Toţi elevii care sunt acum în clasa a VIII-a au un loc pentru clasa a IX-a fie la învăţământul liceal, fie la învăţământul profesional. Analiza datelor din anii anteriori ne arată că toţi cei care intră în liceu cu medii mai mici de 5 se încadrează în cei care nu promovează examenul de Bacalaureat. S-au adunat circa 700.000 de tineri care nu au promovat examenul de Bacalaureat. Când ne interesăm de ei unde sunt, răspunsurile pe care le găsim sunt unele care sunt descurajante pentru noi, pentru că sunt muncitori necalificaţi undeva în lume", a afirmat ministrul.Ecaterina Andronescu a spus că a propus creşterea numărului de clase la învăţământul profesional în aşa fel încât absolvenţii de gimnaziu care iau note mai mici de 5 la Evaluarea Naţională să nu mai intre la liceu."De aceea, ceea ce am propus pentru anul acesta este să creştem numărul de clase la învăţământul profesional, în aşa fel încât un număr cât mai aproape de media 5 să nu mai intre, deci cei care au sub media 5 să nu mai intre în liceu. Aceasta a fost ideea şi cred că nu este un lucru rău. Nu am forţat nota, nu îmi fac iluzii că în toate zonele ţării care sunt sub 5 nu vor ajunge în şcoli liceale, oricum este un pas în direcţia bună. Pentru că, dacă ai dovedit pe parcursul ciclului gimnazial şi la evaluarea de la clasa a VIII-a, că tu nu faci faţă unor abilităţi teoretice, atunci obligaţia şcolii este să te îndrume spre formarea abilităţilor practice şi, fără îndoială, în felul acesta să capeţi o meserie. Eu cred că trebuie să facem lucrurile în aşa fel încât să nu tensionăm situaţia din şcolile noastre, dar să ne apropiem de acest deziderat. Copiii care sunt sub nota 5 şi vreau să ştiţi că avem situaţia statistică, care ne arată că s-au completat clase de liceu cu note între 2 şi 3 sau între 3 şi 4, ceea ce mi se pare că este inacceptabil", a explicat ministrul Educaţiei.Potrivit reprezentantului MEN, elevii de clasa a VIII-a sunt înscrişi automat la Evaluarea Naţională. "Se face automat pentru cei care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a. Automat sunt înscrişi la Evaluarea Naţională", a mai spus Andronescu. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Simona Aruştei)