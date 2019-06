O adolescentă de 15 ani a fost urcată cu forţa într-o maşină, dusă pe un drum forestier şi apoi violată

15:00

Potrivit Poliţiei Cluj, poliţiştii au oprit şoferul unui microbuz şcolar din Vad, acesta fiind sub influenţa alcoolului. „A fost depistat în timp ce conducea microbuzul şcolar pe DJ 109 E, in localitatea Vad; se deplasa după elevi. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de peste 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Cluj. Bărbatul are 41 de ani şi este din localitatea Vad. Acesta a primit amendă în valoare de 1.305 lei şi i-a fost...