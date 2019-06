Corina Bud, ipostază de infarct pe Instagram. Artista s-a pozat complet goală

12:50

Timp de două zile, Marcel Lepa a fost unul dintre cei mai căutați români de către toată Poliția! Ucigașul polițistului din Timiș a fost capturat azi dimineață, după ce a fost ascuns de un prieten în casa unei bătrâne. Vizibil rănit în schimbul de focuri care a avut loc duminică, bărbatul era într-o stare de […] The post Detalii halucinante despre capturarea lui Marcel Lepa! Ucigașul polițistului din Timiș a făcut pe el din cauza durerilor appeared first on Cancan.ro.