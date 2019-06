Un copil de doi ani a murit după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc

13:30

Povestea unei prostituate a șocat milioane de oameni. Ea străbate țara în lung și în lat într-o rulotă, pe care o folosește ca să facă bani. Clienții tinerei stau la coadă în fața mașinii, spre nemulțumirea unora dintre trecători, care sunt dezgustați de imaginile pe care le văd. Kirie, o tânără de 34 de ani […] The post O prostituată străbate țara într-o rulotă. Clienții stau la coadă în fața mașinii appeared first on Cancan.ro.