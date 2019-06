Șeful Serviciului de Circulație Rutieră din Poliția Locală Târgu-Jiu, prins în timp ce conducea o maşină neînmatriculată

14:20

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi, o avertizare cod roşu de grindină şi vijelii pentru judeţele Vaslui şi Galaţi. Sunt semnalate ploi torenţiale ce vor cumula până la 50 de litri pe metrul pătrat. Potrivit ANM, în judeţele Vaslui şi Galaţi, mai multe localităţi sunt sub cod roşu de vijelii şi grindină.