Vloggerul Selly a vândut tricouri de 30.000 de euro într-o zi la concertul său! La 18 ani, e deja milionar

21:40

Trei elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc vor deveni cadeți ai unor prestigioase academii militare din Statele Unite ale Americii urmând să se formeze ca ofițeri la US Military Academy West Point, US Air Force Academy Colorado și US Naval Academy Maryland Purtătorul de cuvânt al colegiului militar, Georgiana Lupu, […] Post-ul Trei elevi ai Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc, cadeți la academii militare din Statele Unite apare prima dată în Libertatea.ro.