NATO îi cere preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să combată corupţia şi să întărească statul de drept

20:30

Manifestanţii care au protestat marţi la Londra împotriva preşedintelui Statelor Unite au expus o sculptură uriaşă care îl reprezintă pe Donald Trump ca un copil aşezat pe o toaletă aurită, scriind mesaje pe Twitter, relatează DPA.Statuia înaltă de cinci metri, produsă în China, este creaţia activistului Don Lessem şi se numeşte "Dump Trump" - joc de cuvinte cu conotaţii vulgare. Obiectul este prevăzut şi cu sonorizare şi repetă replici celebre ale lui Trump, cum ar fi "sunteţi cei cu ştirile false" şi "sunt un geniu foarte stabil".Marţi dimineaţa, protestatarii au înălţat în Piaţa Parlamentului şi un balon de şase metri, în formă de bebeluş cu pielea portocalie şi trăsăturile lui Trump, creaţie deja cunoscută după succesul de presă înregistrat cu ocazia precedentei vizite la Londra a preşedintelui american.Protestul intitulat "Împreună Contra lui Trump" are loc în a doua zi a vizitei lui Trump în Regatul Unit, unde a fost primit luni de regina Elisabeta a II-a, care l-a onorat cu un banchet oficial la Palatul Buckingham. Liderul de la Casa Albă s-a întâlnit marţi cu premierul Theresa May, dar a refuzat o întrevedere cu liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, pe care l-a numit "o forţă a răului".Corbyn s-a adresat în schimb protestatarilor din Piaţa Trafalgar, unde era expusă sculptura caricaturală. El a apreciat că May "nu ar trebui să întindă covorul roşu pentru o vizită de stat în onoarea unui preşedinte care rupe tratate internaţionale vitale, susţine negarea schimbărilor climatice şi foloseşte o retorică rasistă şi misogină".Şeful Partidului Laburist s-a declarat dezamăgit de atacul lansat luni de Trump împotriva primarului Londrei, Sadiq Khan. "Sunt mândru că oraşul nostru are un primar musulman, că putem alunga din societatea islamofobia, antisemitismul, orice formă de rasism, fiindcă rasismul dezbină", a insistat Corbyn.Donald Trump a susţinut marţi că n-a văzut la Londra decât "un protest mic" şi că "chiar şi pe drum încoace (spre reşedinţa premierului britanic) erau mii de oameni care aclamau". "Da, am văzut un protest mic azi când am sosit - foarte mic - deci în bună parte sunt ştiri false, îmi pare rău s-o spun", a declarat el.Poliţia londoneză a desfăşurat marţi 3200 de agenţi pentru securitatea vizitei, care va continua şi miercuri.AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)