CCR discută sesizările pe legea privind măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri

Premierul Viorica Dăncilă a precizat marţi că a avut întâlniri la Bruxelles cu preşedintele şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene pe tema situaţiei actuale din Guvern şi din PSD şi a reluării discuţiilor, punctual, cu privire la Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV)."Am avut discuţii atât cu preşedintele Comisiei Europene, cât şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, am discutat despre situaţia de acum, atât la guvernare, cât şi în calitatea de preşedinte interimar al PSD. Am reiterat ce am spus de la preluarea Preşedinţiei interimare (a Consiliului UE - n.r.), şi anume că nu vor fi ordonanţe de urgenţă pe Justiţie, că această discuţie pe Justiţie pentru noi nu mai există, că ţinem ca efectiv Justiţia să fie independentă, vrem statul de drept şi în acelaşi timp respectate drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Am spus că vrem să conlucrăm cu Comisia Europeană, că vrem să avem discuţii despre viitorul comisar european şi mai ales despre portofoliul pe care îl vom avea în viitoarea Comisie Europeană. Am găsit multă deschidere, am discutat şi despre Mecanismul de Cooperare şi Verificare, unde vrem să reluăm discuţiile punctual, pentru că aşa cum ştim, sunt puncte în MCV care trebuie discutate, pe care vedem cum le putem implementa, dar sunt şi puncte pe care nu le putem implementa pentru că ele sunt în contradicţie cu Constituţia României. Vom avea o discuţie tehnică, o discuţie aplicată, astfel încât să mergem cu paşi rapizi spre ridicarea acestui mecanism pentru România", a declarat premierul la Antena 3.Ea a adăugat că a reiterat "aparteneţa noastră europeană şi faptul că suntem profund ataşaţi valorilor europene" şi că locul României este în marea familie europeană.Dăncilă a menţionat că Frans Timmermans nu a mai vorbit despre activarea Articolului 7 din Tratatul UE."Nu a fost adus acest subiect în discuţie. Dimpotrivă, s-a vorbit despre unitatea în cadrul construcţiei europene, s-a discutat punctual despre aspecte privind viitoarea Comisie Europeană, nu a mai venit din partea prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nicio ameninţare la adresa României. Lucrurile s-au schimbat, trebuie să intrăm pe un făgaş normal, iar normalitate înseamnă discuţii, dialog deschis, dialog constructiv, în a apăra şi poziţia României, dar, în acelaşi timp, de a nu veni în contradicţie cu principiile europene. Cred că putem să păstrăm acest echilibru şi cred că în următoarea perioadă vom continua dialogul atât cu Comisia Europeană, dar şi cu socialiştii europeni", a spus premierul. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)