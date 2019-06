CASCADORII RÂSULUI! Ministrul și primarul au împins o mașină împotmolită în noroi

17:00

Se pare, insa, ca nu suntem singura natie din Europa care prefera masina. Cea mai recenta statistica a Uniunii Europene referitoare la transportul de calatori este din 2015 si arata ca o medie de 80% din europeni prefera sa mearga cu masina, ponderea transportului de calatori cutrenul fiind mult sub 20%. Conform acestei statistici, statele membre cu cea mai mare cota a transportului de calatori cu trenul sunt Elvetia (19,1%), Austria (12,0 %) si Tarile de Jos (10,8 %), iar Romania se situeaza undeva intre 5-6%. De ce calatoresc romanii atat de putin cu trenul? Daca Europa are o infrastructura rutiera extrem de bine pusa la punct si atunci acesta ar putea fi unul din motivele pentru care trenul nu mai este asa popular, Romania nu sta deloc bine la capitolul autostrazi, asadar putem elimina din start aceasta posibila motivatie.Cel mai probabil, la noi in tara, principalele motive sunt conditiile proaste din trenuri, intarzierile masive pe care le inregistreaza acestea, viteza de deplasare extrem de mica si tarifele mari practicate pentru oferirea unor servicii de proasta calitate.Astfel, in conditiile in care, in Romania, trenurile circula cu o viteza de pana in 50 km/h si inregistreaza intarzieri de cel putin 3 minute la fiecare 100 de km (acumuland intarzieri de 4.9 milioane de minute in 2017), e de inteles de ce romanii prefera alte mijloace de transport in defavoarea trenurilor. Cel putin masina iti ofera un confort mai ridicat.Chiar daca in ultimii ani competitia pe piata feroviara s-a intetit, fiind infiintate mai multe companii private de transport feroviar care ar putea oferi conditii mai bune, situatia calatorilor nu s-a imbunatatit aproape deloc. Garniturile de tren invechite, starea proasta a sinelor de tren fac imposibila asigurarea unor conditii optime de calatorie, iar datorita managementului defectuos al investitiilor in caile ferate nu se intrevede un viitor prea optimist pe termen scurt sau chiar mediu.Cifrele de afaceri in scadere ale unor companii feroviare din Romania si pierderile semnificative inregistrate de acestea in 2017 vin parca sa ne intareasca afirmatiile: Ce incasari au companiile feroviare din Romania CFR CALATORI SA CFR CALATORI SA este detinuta de Statul Roman si este principalul operator feroviar de pasageri din Romania. Anual, CFR Calatori deserveste in jur de 50 de milioane de calatori, avand atat destinatii nationale, cat si internationale.In perioada 2014-2016 incasarile CFR au scazut, insa in urmatorul an compania a inregistrat o mica revigorare. Astfel, in 2017 cifra de afaceri a CFR a fost de 1.97 miliarde de RON, cu 6,5% mai mult fata de 2016.Daca cifra de afaceri a crescut, nu se poate spune acelasi lucru si despre profitul companiei. In 2017 CFR a inregistrat o pierdere de 20 de milioane de RON, dupa o perioada de cativa ani in care compania a avut profit. REGIOTRANS SRL Al doilea mare operator feroviar din Romania este Regiotrans, o companie cu capital privat, cu sediul in Brasov. Conform datelor furnizate de Ministerul Transporturilor, Regiotrans deserveste anual aproximativ 5 milioane de calatori.Din 2014 pana in prezent, situatia financiara a companiei a avut de suferit, atat din punct de vedere al incasarilor, cat si al profitului. Astfel, Regiotrans a inregistrat o scadere semnificativa a cifrei de afaceri, ajungand de la 275 milioane de RON in 2014, la 157 milioane de RON in 2017.In ceea ce priveste profitul, Regiotrans a incheiat anul 2017 pe pierdere. Daca in anul precedent compania reusea sa aiba un profit de 2.7 milioane de RON, in 2017 lucrurile s-au schimbat. Cheltuielile companiei au fost mult mai mari decat incasarile, astfel ca Regiotrans a incheiat anul 2017 cu o pierdere de 5.5 milioane de RON. TRANSFEROVIAR CALATORI SRL Un alt operator feroviar important din Romania este compania privata Transferoviar Calatori SRL (TFC). Avand sediul in Cluj-Napoca, TFC a fost infiintat in 2010 si in prezent deserveste anual aproximativ 4.5 milioane de calatori.Spre deosebire de ceilalti doi operatori feroviari mentionati mai sus, TFC a inregistrat cresteri ale incasarilor in perioada 2014-2016. Din pacate, in 2017 compania a suferit o scadere atat a cifrei de afaceri, cat si a profitului. Astfel, daca in 2016 TFC avea o cifra de afaceri de 97 milioane de RON, in 2017, aceasta a scazut cu 3%, ajungand la valoarea de 94 milioane de RON.