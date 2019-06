O tânără a întreţinut relaţii sexuale cu propriul tată, de teamă că bărbatul va fi cucerit de sora ei vitregă. Relaţia incestuoasă, sancţionată de poliţişti

12:20

Anecdota a fost povestită de o utilizatoare pe Twitter. Aceasta este o apropiată a celui înşelat. „Victima” a avut o aventură cu femeia pe când aceasta era încă măritată, transmite Pulse Ghana. Ulterior, femeia a divorţat şi s-a căsătorit cu amantul. Recent, noul soţ şi-a prins nevasta cu un alt bărbat care era chiar... fostul partener de viaţă. My homeboy married a woman who cheated on her husband with him.....today he caught her at the hotel with another man pic.twitter.com/ae4lhpP4H4 — Titty...