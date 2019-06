A doua zi de consultări la Cotroceni pe tema referendumului

23:00

A participat la zeci de competiţii în ţară, dar şi în străinătate şi ori de câte ori a fost nevoie a intervenit cu câinii de salvare la dezastre. De exemplu, la inundaţiile care au lovit România, unde câinii săi au reușit mereu să dea de urma victimelor. Este povestea palpitantă a lui Liviu Ionescu, preşedintele […]