Alertă în Piatra Neamţ: Scurgeri de mercur, în curtea unui localnic. Echipa CRBN a intervenit

Ora 14:15 Daniel Constantin a declarat, miercuri, că Pro România susţine moţiunea de cenzură la adresa Guvernului şi lucrează la document alături de iniţiatorii acesteia, respectiv PNL. El a precizat că în prezent grupul deputaţilor Pro Europa are 24 de membri. • "Azi (miercuri n-r.) de dimineaţă am avut un prim contact cu colegii de la PNL, am agreat câţiva paşi, se lucrează la moţiunea de cenzură şi nu numai că o susţinem, lucrăm, ne spunem punctele de vedere, ce credem că nu a fost bine în ma...