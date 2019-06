Detalii de ultimă oră despre Mihai Constantinescu! Adevărul, dezvăluit! „Lucrurile nu se pot repara. Singurul mod în care poate fi ajutat...”

15:20

Tudorel Toader, fostul ministru al justitiei si actualul rector al Universităţii „Al. I. Cuza“, a avut anul trecut câştiguri de aproape 800.000 de lei pe an. Surse importante de venit au fost: ministerul, CSM, universitatea şi, nu în ultimul rând, pensia. Cam tot atât a câştigat şi Theresa May, premierul Marii Britanii: 150.000 de lire pe an