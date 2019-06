Brigitte Pastramă, executată silit de Fisc! Bruneta este datoare vândută

16:40

Andreea Marin știe ce va face când va ieși la pensie. Vedeta le-a mărturisit fanilor ce are de gând să facă la bătrânețe. Andreea Marin are o grădină ca-n povești. Vedeta se ocupă de florile ei, dar și de legumele și fructele pe care le are. Cu orice ocazie pe care o are, prezentatoarea TV […]