Amnesty International condamnă noua definiţie a violului în proiectul de Cod Penal din Grecia

Apartamentele s-au ieftinit în luna mai cu 0,4% la nivel naţional, faţă de luna anterioară, de la 1.228 la 1.224 euro pe metru pătrat, după ce în aprilie preţurile au mai înregistrat o diminuare cu 0,7%, cele mai semnificative variaţii având loc pe piaţa nouă, conform unei analize remise AGERPRES."Tendinţa descendentă a pretenţiilor vânzătorilor nu a fost resimţită, însă, în toate cele şase mari oraşe monitorizate constant de Imobiliare.ro - doar două dintre acestea, anume Bucureştiul şi Constanţa, au consemnat ieftiniri. Un alt fapt interesant este că pe segmentul rezidenţial nou au avut loc cele mai semnificative variaţii de preţ, atât pozitive, cât şi negative", potrivit Indicelui Imobiliare.ro.În Bucureşti, aşteptările vânzătorilor de apartamente din Capitală s-au diminuat, per ansamblu, cu 2% luna trecută, ajungând de la 1.330 la 1.304 euro pe metru pătrat util. În contextul în care suma medie solicitată pentru locuinţele din blocurile vechi s-a menţinut la aceeaşi valoare ca şi luna trecută (anume 1.219 euro pe metru pătrat), tendinţa descendentă a preţurilor a fost dictată exclusiv de segmentul rezidenţial nou: unităţile locative din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale s-au ieftinit cu 3,4%, de la 1.408 la 1.360 de euro pe metru pătrat.În Braşov, Indicele Imobiliare.ro a consemnat, per ansamblu, un avans de 0,6% la preţurile apartamentelor, ajungând de la o medie de 1.117 euro pe metru pătrat util în aprilie, la 1.124 de euro pe metru pătrat util la finele lui mai. Locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,7% în perioada analizată (de la 1.099 la 1.107 euro pe metru pătrat), în vreme ce unităţile locative nou-construite au consemnat un avans de 1% (de la 1.152 la 1.163 de euro pe metru pătrat util).În Cluj-Napoca, locuinţele disponibile spre vânzare s-au apreciat luna trecută cu 1,4%, ajungând la 1.590 de euro pe metru pătrat util (faţă de nivelul de 1.568 de euro pe metru pătrat util valabil la sfârşitul lunii anterioare). Pe ambele segmente de piaţă analizate au fost resimţite creşteri, însă acestea au fost inegale: apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,4% (de la 1.587 la 1.593 de euro pe metru pătrat), iar cele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale cu 2,5% (de la 1.549 la 1.588 de euro pe metru pătrat).În Constanţa, oraşul de la malul mării, apartamentele s-au ieftinit, per ansamblu, cu 1,1% pe parcursul lunii mai, acestea ajungând să coste, în medie, 1.117 euro pe metru pătrat util (faţă de 1.129 de euro pe metru pătrat util la sfârşitul lui aprilie). În vreme ce locuinţele din blocurile vechi au consemnat o scădere de 0,8% luna trecută (de la 1.129 la 1.120 de euro pe metru pătrat), cele nou-construite s-au depreciat cu 1,7% (de la 1.128 la 1.109 euro pe metru pătrat).În capitala Moldovei, Iaşi, Indicele Imobiliare.ro a înregistrat, luna trecută, un avans semnificativ al preţului mediu solicitat de vânzători, anume 3,2%, de la o medie de 996 de euro pe metru pătrat, la 1.028 de euro pe metru pătrat. Iaşi-ul reuşeşte, astfel, din nou, să depăşească pragul de 1.000 de euro pe metru pătrat (atins pentru prima oară chiar în urmă cu un an, în mai 2018), sub care scăzuse în aprilie. Luna trecută, apartamentele vechi din oraş s-au apreciat cu 1,5% (de la 1.008 la 1.023 de euro pe metru pătrat), iar cele noi cu 4,2% (de la 990 la 1.032 de euro pe metru pătrat).Timişoara, în oraşul de pe Bega, aşteptările vânzătorilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 0,4% luna trecută, de la 1.217 la 1.222 de euro pe metru pătrat util. Interesant este că aceeaşi marjă de creştere, anume 0,4%, a fost consemnată atât pe segmentul locuinţelor din blocurile vechi (de la 1.220 la 1.225 de euro pe metru pătrat), cât şi pe cel al unităţilor locative din noile ansambluri rezidenţiale (de la 1.206 la 1.211 euro pe metru pătrat).Lansat în ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul şi cel mai accesat portal imobiliar din România. Portalul a depăşit de curând pragul de 1.670.000 de vizitatori unici pe lună şi cuprinde cea mai mare bază de oferte din toate categoriile imobiliare la nivel naţional. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)