Marius Niculae se ia de fanii lui Dinamo: „Preferă protestele în loc să vină la stadion” + Mesaj pentru Rednic: „Să lase condițiile și să revină”

Un singur an a rezistat Gianluigi Buffon departe de Italia. Portarul care a părăsit-o pe Juventus vara trecută și-a anunțat plecarea de la PSG după doar 25 de meciuri.Goalkeeperul care are 176 de meciuri în naționala Italiei a oferit o reacție din care lasă de înțeles că se va întoarce în Italia.„Mulțumesc pentru tot ce am trăit aici. Mulțumesc pentru primire, pentru tot ce am trăit împreună. ...