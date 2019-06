Tenis: Marius Copil, în optimile turneului challenger de la Surbiton

20:50

România a fost prezentă în premieră la Târgul Internaţional de la Washington NAFSA (Association of International Educators) cu 24 de universităţi."Reprezentanţii celor 24 de instituţii universitare publice (22) şi private (2) din aproape toate regiunile ţării au prezentat oferta educaţională şi de cercetare ştiinţifică românească, cu accent pe stabilirea de noi parteneriate şi creşterea atractivităţii României ca destinaţie de studii universitare. Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi al Agenţiei Universitare a Francofoniei, prof.univ.dr. Sorin Cîmpeanu, a condus delegaţia universităţilor româneşti care au reprezentat ţara noastră la Washington din 26 în 31 mai 2019 la NAFSA (Association of International Educators) - cel mai prestigios târg mondial din domeniul învăţământului superior", se arată într-un comunicat de presă al delegaţiei române prezente la eveniment.Potrivit sursei citate, pavilionul "Study in Romania" a fost printre cele mai apreciate şi mai vizitate, acesta fiind realizat sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor din România, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, al UEFISCDI şi al Agenţiei Naţionale ERASMUS (ANPCDEFP)."Prin această prezenţa numeroasă a universităţilor româneşti la Washington la NAFSA, am dorit să transmitem un mesaj unitar privind deschiderea spre colaborări internaţionale, atât din perspectiva atragerii de studenţi străini, cât şi a stabilirii de parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării. Universităţile româneşti participante au înţeles că domeniul educaţional, învăţământul superior în particular, este supus unei competiţii globale căreia nu pot să-i facă faţă decât prin creşterea calităţii serviciilor oferite şi a unei promovări corespunzătoare", a declarat, cu acest prilej, preşedintele CNR, Sorin Cîmpeanu, citat în comunicat.În marja evenimentului, Cîmpeanu a avut o întrevedere cu preşedintele NAFSA, Esther Brimmer, care a apreciat interesul şi deschiderea manifestată de universităţile româneşti de a fi competitive la nivel global. În cadrul discuţiilor a fost lansată iniţiativa perfectării unui parteneriat pe termen lung între NAFSA şi CNR, proiect ce urmează să facă obiectul unor întâlniri ulterioare", se arată în comunicat.Alături de rectorii universităţilor româneşti şi de cei peste 70 de reprezentanţi ai mediului academic românesc, la eveniment au participat secretarul de stat pentru învăţământ superior, Gigel Paraschiv, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Erasmus, ai UEFISCDI, precum şi ai Ambasadei României în SUA."Principalele obiective ale reprezentanţilor învăţământului superior românesc au constat în stabilirea de noi parteneriate pentru proiecte educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, precum şi creşterea vizibilităţii şi atractivităţii României ca destinaţie de studii universitare", se mai spune în comunicat.Conferinţa şi târgul internaţional NAFSA a reunit anul acesta circa 3.500 de universităţi din peste 100 de ţări, înregistrând peste 10.000 de participanţi.Reprezentanţii universităţilor româneşti au participat, în ultima zi a evenimentului, la ceremonia de deschidere a celei de-a doua ediţii a Festivalului de film românesc, organizat de Ambasada României în SUA împreună cu Institutul Cultural Român. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)