Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!”

Partida de vineri, 7 iuni,e de la ora 21:45 de la Oslo din preliminariile Campionatului European 2020, grupa F dintre Norvegia şi România, va fi condusă de o brigadă 100% rusească. În vârstă de 39 de ani, Serghei Karasev va fi la centru în partida de vineri. Acesta va fi ajutat de conaţionalii Anton Averianov […]