Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!”

Matteo Politi, medicul fals cu opt clase, care a profesat în România a fost pus în libertate. Decizia magistraților este definitivă. Italianul acuzat de exercitarea profesiei de medic fără drept se afla în arest preventiv din 8 februarie. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului au pus atunci în mișcare acțiunea penală față de falsul […]