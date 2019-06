Îl mai țineți minte pe Fizz? Ce a făcut artistul în ultimii ani și care sunt planurile lui de viitor. Cum arată în prezent

19:40

După ce Ilie Năastase a mărturisit că vrea să devină, din nou, tătic… iată că au apărut și primele declarații ale soției sale. După divorțul de Brigitte Sfăt, proaspăt Pastramă, Ilie Năstase și-a găsit liniștea în brațele Ioanei Simion. De aproape un an, cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme, iar recent au […] The post Primele declarații ale soției lui Ilie Năstase despre sarcină: ”Va fi ce-o vrea Dumnezeu” appeared first on Cancan.ro.