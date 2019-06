Imagini pentru adulți descoperite pe hard diskurile din apartamentul lui Răzvan Ciobanu

21:10

Tânărul suspectat că l-a adăpostit pe Marcel Ionel Lepa, bărbatul care a împușcat mortal un polițist în Timiș, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a lovit iubita și a amenințat un bărbat cu care bănuia că este înșelat. Tânărul de 31 de ani suspectat că l-a adăpostit pe Marcel Ionel Lepa a […]