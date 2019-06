Un preot a găsit un plic cu 5.000 de euro într-o toaletă, în timpul vizitei Papei Francisc la Blaj

22:40

Liviu Dragnea se află, în prezent, în Penitenciarul Rahova, unde deja a început executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni de închisoare, însă vreme de 21 de zile, liderul PSD se va afla în carantină pentru a fi supus unor investigaţii medicale. Potrivit articolului 159 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor […] The post Ce prespupune carantina în care se află Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova appeared first on Cancan.ro.