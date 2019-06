Bombă în showbiz! Un bărbat susține că i-a crescut copilul secret a lui Cătălin Botezatu

23:00

Ion Migdal face lumină în cea mai recentă răfuială dintre ”șmecherii” din Capitală. (Cel mai bine platit job din București) Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații senzaționale. (CITEȘTE ȘI: ”PRINȚUL CRIPTOMONEDELOR” A RUPT BUCUREȘTIUL ÎN […] The post Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!” appeared first on Cancan.ro.