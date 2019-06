Fotbal: Noul stadion al echipei San Lonenzo se va numi Papa Francisc

11:00

Cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies", produs de HBO, va debuta duminică seară pe micile ecrane din America de Nord, informează AFP.Averi uriaşe, proprietăţi imobiliare construite pe malul mării, dar şi abuzuri conjugale, adultere şi suspiciuni de crimă: la prima vedere, miniseria TV "Big Little Lies" părea în 2018 doar o nouă telenovelă americană.Însă distribuţia prestigioasă asigurată de HBO a funcţionat ca o veritabilă trambulină spre succes, iar producătorii postului american au decis să realizeze un al doilea sezon, transformând astfel această miniserie TV într-un serial. Difuzarea primului episod din cel de-al doilea sezon este programată pentru duminică seară în America de Nord.În plus, o legendă a cinematografiei americane, Meryl Streep, s-a alăturat celor cinci actriţe principale din primul sezon - Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley şi Zoe Kravitz.Meryl Streep, câştigătoare a trei premii Oscar, o interpretează pe mama personajului Perry Wright (jucat de Alexander Skarsgard), care anchetează moartea fiului ei în urma unei căzături pe scări, la finalul primului sezon.Acel moment dramatic ar fi trebuit să fie apoteoza finală a miniseriei de şapte episoade, regizată de canadianul Jean-Marc Valee, însă HBO a decis să realizeze o continuare, al cărei scenariu a fost scris tot de David E. Kelley, dar a cărei regie a fost încredinţată cineastei britanice Andrea Arnold.Puterea oamenilor"Reacţia din lumea întreagă a fost atât de extremă", a declarat recent Shailene Woodley în faţa jurnaliştilor, subliniind că producătorii show-ului TV au refuzat iniţial ideea de a realiza o continuare. "Puterea oamenilor a fost elementul care a făcut ca 'Big Little Lies' să revină pe micile ecrane", a adăugat actriţa americană.Această adaptare pentru televiziune a romanului eponim scris de autoarea australiană Liane Moriarty abordează teme precum violenţa domestică, violul, efectele minciunii, dificultăţile din căsnicie, educaţia copiilor şi prietenia feminină."Ne doream atât de mult să jucăm personaje veridice", a declarat Zoe Kravitz pentru revista InStyle. "Nu este vorba despre cum arătăm şi ceea ce părem că suntem, este vorba despre ceea ce resimţim", a adăugat ea.În noile episoade, cele cinci prietene încearcă, fiecare în maniera ei, să gestioneze evenimentele petrecute în seara fatidică din finalul primului sezon, încercând în acelaşi timp să protejeze minciunile care le unesc.Ingredientele de succes din primul sezon există şi în cel de-al doilea: flashback-uri, replici tăioase - în special din partea personajului Madeline (Reese Witherspoon) - şi scene în care personajele privesc gânditoare valurile oceanului în timp ce savurează un pahar de Chardonnay.Această atmosferă reflectă foarte bine explorarea presiunilor sociale, domestice şi profesionale la care sunt supuse femeile, ca şi frustrările şi suferinţele, adeseori mascate în spatele unei aparente perfecţiuni."Obiectivul este de a crea un conţinut (...) care explorează psihologia feminină aşa cum nu s-a mai văzut în trecut", a precizat Shailene Woodley, interpreta unei mame care îşi creşte singură copilul rezultat în urma unui viol. "Ne concentrăm asupra unor lucruri care nu duc la crearea unui fel de vindecare", a adăugat vedeta americană.Succesul serialului "Big Little Lies" ilustrează, de asemenea, tendinţa tot mai mare din industria de divertisment de a acorda actriţelor roluri de prim rang, chiar dacă ele nu se mai află la prima tinereţe, iar unele dintre acestea se îndepărtează uneori de Hollywood.Vedete de peste 40 de aniAlte producţii recente se bazează pe actriţe care au depăşit cel puţin pragul vârstei de 40 de ani, precum "Dead to Me", cu Christina Applegate şi Linda Cardellini, şi "The Favourite" - film nominalizat la mai multe premii Oscar -, cu Olivia Colman, Rachel Weisz şi Emma Stone.Potrivit unui studiu din 2016 al economiştilor Robert Fleck şi Andrew Hanssen, după vârsta de 40 de ani, bărbaţii obţin 80% din rolurile principale. Femeile erau privilegiate înainte de a împlini 30 de ani, având cariere începute mult mai devreme, dar care sunt mult mai scurte.Pentru Caroline Heldman, profesor universitar, feministă şi director executiv al organizaţiei The Representation Project, avântul platformelor de streaming a dus la plasarea mai multor femei în funcţii de decizie.Iar după apariţia mişcării anti-hărţuire #TimesUp, casele de producţie şi studiourile cinematografice recrutează tot mai multe femei "pentru a dovedi că iau foarte în serios problema sexismului din această industrie", a explicat ea pentru AFP. Totuşi, după spusele sale, lipseşte un mecanism de supervizare care să permită asigurarea unei schimbări sistemice în industria de divertisment.Starurile Reese Witherspoon - devenită vârful de lance al producţiilor cinematografice feministe graţie companiei sale Hello Sunshine - şi Nicole Kidman sunt producătoare executive ale serialului "Big Little Lies".Întrebată despre impactul pe care această producţie TV l-a avut asupra ei, Reese Witherspoon a dezvăluit pentru revista InStyle că este "cu certitudine şi mai hotărâtă să lucreze cu scenariste, regizoare şi femei care nu au beneficiat până acum de oportunităţile pe care le meritau". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)