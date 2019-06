Maramureș: Un elev de liceu este cercetat pentru ultraj, după ce s-ar fi bătut cu trei polițiști

23:40

Un paznic de la Penitenciarul Deva a fost înjunghiat, miercuri seara, cu o foarfecă, de către un deținut, cunoscut ca traficant de obiecte interzise în închisori. Potrivit unor surse locale, un paznic de la Penitenciarul Deva a fost înjunghiat, miercuri seara, de 3 ori cu o foarfecă de către un deținut. Agentul de penitenciar a […]