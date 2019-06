DGPMB: Două persoane care se dădeau drept brokeri, reţinute; prejudiciu în dosar - 300.000 de euro

13:10

Romanul ''An American Marriage'', al scriitoarei americane Tayari Jones, a fost recompensat cu Women's Prize For Fiction, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare britanice, informează miercuri Press Association.Apreciată ca fiind ''un comentariu actual asupra vieţii americane moderne'', cartea spune povestea ''unei căsnicii destrămate de nedreptatea rasială''.Romanul a primit deja recenzii favorabile din partea realizatoarei de televiziune Oprah Winfrey, care s-a arătat interesată de realizarea unei adaptări cinematografice a volumului, precum şi din partea fostului preşedinte al Statelor Unite Barack Obama.Romanul ''Milkman'', al scriitoarei nord-irlandeze Anna Burns, recompensat cu Booker Prize în 2018, s-a aflat, de asemenea, printre creaţiile nominalizate pe lista scurtă.Tayari Jones, care a mai publicat patru romane, a fost apreciată de juriu ca ''o voce de care avem nevoie acum mai mult ca niciodată''.Profesoara universitară Kate Williams, preşedinta juriului, a catalogat romanul ''o carte minunată, înduioşătoare şi emoţionantă''."Este vorba despre o căsătorie destrămată de nedreptăţile rasiale, dar la scară mare, politică", a mai spus aceasta."Este o poveste importantă, actuală, despre ceea ce se întâmplă în lume".Williams a spus că discuţiile dintre membrii juriului au fost ''îndelungate şi pasionate'', iar decizia a fost ''o cursă strânsă''."Este o poveste de dragoste, despărţire şi loialitate, despre capacitatea de adaptare a fiinţei umane zugrăvită pe fundalul contextului politic - ceea ce pune în lumină America zilelor noastre. Cu toţii am iubit această carte minunată."Pe lista scurtă a nominalizărilor s-au mai aflat volumele ''The Silence Of The Girls'', de Pat Barker, ''My Sister, The Serial Killer'', de Oyinkan Braithwaite, ''Ordinary People'', de Diana Evans, şi ''Circe'', de Madeline Miller.Autoarei i-a fost înmânat un premiu de 30.000 de lire sterline în cadrul unei festivităţi desfăşurate în Londra.Women's Prize for Fiction recompensează ''excelenţa, originalitatea şi accesibilitatea în literatura scrisă de femei din lumea întreagă''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)