Karmen Minune, incredibil de sexy și în ultimul trimestru de sarcină!

08:10

Sorin Oprea a rupt tăcerea! Acesta susține că Răzvan Ciobanu, cu care era bun prieten, ar avea imagini pentru adulți pe hard diskurile descoperite în apartamentul regretatului desingner. Totodată, pe acele dispozitive, în afara unor imagini pentru adulți, s-ar afla lucruri personale de-ale lui Răzvan Ciobanu, documente medicale, dar și alte lucruri compromițătoare. “L-am sunat […] The post Imagini pentru adulți descoperite pe hard diskurile din apartamentul lui Răzvan Ciobanu appeared first on Cancan.ro.