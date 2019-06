'Chernobyl' a devenit serialul TV cu cel mai mare scor pe IMDb

15:40

Dansatorii de la Lord of the Dance vor sărbători împlinirea a zece ani de prezenţe pe scenele din România printr-o nouă serie de spectacole, care sunt programate la finalul lunii iunie la Bucureşti, Craiova şi Oradea, informează un comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPRES.Pe 22 iunie, începând cu ora 20,30, cei 40 de dansatori vor urca pentru prima dată pe scena în aer liber de la Arenele Romane din Capitală, prezentând o coregrafie complexă."Lord of the Dance - Dangerous Games" este un spectacol eclectic, cu muzică live, interpretată de orchestra companiei, compusă de Gerard Fahy, ce cuprinde noi elemente de coregrafie cu grad ridicat de dificultate, un ecran gigantic care va acoperi integral lăţimea scenei, proiecţii holografice 3D, efecte speciale de lumini şi lasere, roboţi dansatori şi acrobaţi premiaţi la competiţiile mondiale, se arată în descrierea show-ului."Timp de două ore, toţi cei prezenţi se vor putea bucura de o nouă demonstraţie de profesionalism şi talent în cadrul celui mai aplaudat spectacol de dans irlandez al tuturor timpurilor - 'Lord of the Dance - Dangerous Games'. Povestea spectacolului aduce în prim plan lupta dintre forţele Binelui şi Răului prin intermediul dansului şi al tehnologiei de ultimă generaţie", se precizează în comunicat.Acelaşi spectacol va fi prezentat la Craiova (23 iunie) şi la Oradea (25 iunie).Biletele rămase disponibile pentru spectacolul programat pe 22 iunie la Bucureşti mai pot fi achiziţionate atât în format electronic, pe Iabilet.ro, cât şi în format fizic - de la magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, lângă casa de bilete Metrorex, magazinul Muzica, Expirat Halele Carol, magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Berăria H, agenţiile Perfect Tour, magazinele Uman şi terminalele self-service SelfPay din toată ţara.Producţia a fost realizată de coregraful şi dansatorul Michael Flatley în urmă cu mai bine de 20 de ani. În anul 2014, acesta a revenit asupra conţinutului, fiind transformat într-un show mult mai atractiv pentru public, faţă de varianta originală.Primul spectacol al trupei Lord of the Dance susţinut în România a avut loc în anul 2008. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)