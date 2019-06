Misiunea NATO în Irak nu este perturbată de tensiunile SUA-Iran, susţine şeful misiunii

16:10

Ziua Eroilor, celebrată de sărbătoarea Înălţarea Domnului, a fost marcată joi în întreaga ţară prin ceremonii militare şi religioase care s-au desfăşurat la monumentele închinate eroilor neamului, iar în toate lăcaşele de cult au avut loc slujbe de pomenire şi s-au tras clopotele la ora 12,00.* BISTRIŢA-NĂSĂUDAutorităţile bistriţene au decis ca, în acest an, principalul eveniment dedicat Zilei Eroilor să nu aibă loc în municipiul reşedinţă, ci în mediul rural, în comuna Zagra, unde a fost dezvelit un monument dedicat colonelului Liviu Rusu, cavaler al Ordinului Militar "Mihai Viteazul" şi participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918.Evenimentul a fost organizat de Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Brigada 81 Mecanizată "General Grigore Bălan" din Bistriţa, în colaborare cu filiala judeţeană a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria".Monumentul inaugurat joi este amplasat în faţa şcolii generale din satul Poienile Zagrei, comuna Zagra.După acordarea onorului militar şi intonarea Imnului Naţional al Românei, a avut loc dezvelirea monumentului dedicat colonelului Liviu Rusu, urmată de oficierea serviciului religios.La final, au fost depuse coroane de flori, iar cei prezenţi au asistat la defilarea gărzii de onoare.Manifestările s-au mutat, apoi, la căminul cultural din Poienile Zagrei, unde a fost lansată o carte - "Din amintirile unui participant la Marea Unire - col. Liviu Rusu (1898 - 1992)" - şi a avut loc un spectacol artistic susţinut de ansamblul profesionist "Dor Românesc" al Centrului Judeţean pentru Cultură.Un ceremonial dedicat Eroilor Neamului a avut loc, joi dimineaţa, şi în oraşul Năsăud, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, şi a vicepreşedintelui Ioan Ţintean, precum şi a senatorului Ioan Simionca.După ceremonialul religios şi depunerea de coroane, s-a dat startul unei noi ediţii a sărbătorii oraşului Năsăud, care are loc, în mod tradiţional, de Înălţarea Domnului (Ispas).* BRAŞOVInstituţia Prefectului Judeţul Braşov, alături de Garnizoana Braşov, a organizat joi mai multe evenimente pentru a marca Ziua Eroilor.Programul manifestărilor a debutat în Cimitirul Eroilor Români Sprenghi, unde a avut loc o ceremonie militară şi religioasă. Cu acest prilej au fost rostite alocuţiuni referitoare la însemnătatea Zilei Eroilor, au fost depuse coroane şi jerbe de flori şi de asemenea, a avut loc o defilare a gărzii de onoare.De asemenea, o depunere de coroane, jerbe şi buchete de flori a avut loc la Monumentul Eroilor Bartolomeu.* BRĂILAZiua Eroilor este omagiată la Brăila joi seara, începând cu ora 17.00, când oficialităţile civile şi militare se vor întâlni în faţa Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de unde se vor deplasa în coloană oficială, cu fanfară şi gardă militară, spre Cimitirul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena".Aici este programat ceremonialul militar-religios, care va fi deschis de semnalul trompetului, urmat de marşul de întâmpinare, prezentarea onorului şi salutul Drapelului de Luptă, intonarea de către fanfară a Imnului de Stat al României, serviciul religios oficiat de un sobor de preoţi in frunte cu Arhiepiscopul "Dunării de Jos", Casian Crăciun şi rostirea de alocuţiuni referitoare la sărbătorirea Zilei Eroilor României.Manifestarea se va încheia cu depuneri de coroane de flori la Osuarul Central din Cimitirul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", moment care se va desfăşura pe fundalul intonării de către Muzica Militară a "Imnului Eroilor" şi cu defilarea Gărzii de Onoare.* BUZĂUGarnizoana Buzău, în parteneriat cu Fundaţia "Sfântul Sava de la Buzău", Inspectoratul Şcolar Judeţean, Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu" şi primăria municipiului Buzău, a organizat ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei Eroilor în localităţile Buzău, Spătaru şi Dealul Viei.Potrivit purtătorului de cuvânt al Diviziei 2 Infanterie Getica, mr. Silviu Bădiliţă, manifestările închinate Zilei Eroilor au debutat la "Domul Central" din Cimitirul Eroilor unde a fost organizată o ceremonie de depuneri de coroane de flori, cerul fiind survolat de avioane şi elicoptere de la Şcoala de aplicaţie pentru forţele aeriene "Traian Vuia" de la Boboc.Potrivit sursei citate, militarii garnizoanei Buzău au mai organizat ceremonie de depuneri de coroane de flori la Bustul Generalului Ştefan Gusă din localitatea Spătaru, iar la orele înserării peste 1.000 de elevi de la şcolile din municipiul Buzău au aprins candele la fiecare cruce de erou din Cimitirul Eroilor din localitate.Totodată, la monumentul dedicat celor doi eroi buzoieni căzuţi în Afganistan, Adrian Vizireanu şi Iulian Dumitrescu, din localitatea Dealul Viei, a fost organizată de către Batalionul 52 Operaţii Speciale "Băneasa-Otopeni" o ceremonie de depuneri de coroane de flori.* CARAŞ-SEVERINLa Reşiţa, manifestările dedicate eroilor neamului a cuprins săvârşirea serviciului religios, depunerea de coroane, jerbe şi buchete de flori, la monumentul ridicat în Parcul Tricolorului, precum şi o paradă a structurilor M.A.I. din judeţ."În fiecare an, cu toţii, să aducem un pios omagiu celor care de-a lungul istoriei noastre şi-au dat viaţa pentru ca ţara noastră să fie în hotarele actuale. Ne înclinăm cu respect în faţa tuturor acelora care au luptat de-a lungul secolelor pentru libertate, unitate naţională şi integritate teritorială. Fie ca spiritul celor dispăruţi, pe care îi comemorăm astăzi, să ne călăuzească paşii pe mai departe, spre o lume mai bună, fără războaie", a declarat comandantul Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin, col. Ionel Pasăre. Foto: (c) Paula NEAMŢU / AGERPRES FOTO La rândul său, subprefectul judeţului Caraş-Severin, Cătălin Hogea, a dat citire mesajului transmis de premierul României.La manifestarea organizată de Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Primăria municipiului Reşiţa şi Garnizoana Reşiţa au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai partidelor politice, ai asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor în domeniu, veterani de război, cadre militare în rezervă şi în retragere. Cu toţii au depus, după oficierea slujbei religioase, coroane şi jerbe de flori.La Monumentul Eroilor din Parcul Tricolorului, ceremonia s-a încheiat cu o paradă militară, la care şi-au adus aportul structurile M.A.I. din Caraş-Severin.Slujbe de pomenire şi depuneri de coroane şi la Caransebeş, la Cimitirul Eroilor şi la Monumentul Partizanilor, ridicat în memoria eroilor luptei anticomuniste din munţii Banatului, dar şi în oraşul Bocşa, la troiţa din parcul central. Tot aici, au fost prezentate poezii şi cântece patriotice, interpretate de elevi ai şcolilor din Bocşa, în timp ce fanfara oraşului a susţinut un mini-concert.* CLUJAproximativ 1.000 de candele au fost aprinse, joi, la crucile din Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca ale soldaţilor români, maghiari, germani şi sovietici, au fost depuse garoafe şi s-au tras trase trei salve de armament de infanterie, cu ocazia Zilei Eroilor.De asemenea, a fost oficiat un serviciu religios şi s-au depus coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Neamului şi la Monumentul Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.Ceremonia a fost organizată de Prefectura Cluj, Primăria Cluj-Napoca şi Divizia 4 Infanterie "Gemina".* CONSTANŢAMilitarii Forţelor Navale Române au participat joi, cu prilejul Zilei Eroilor, la o ceremonie militară şi religioasă organizată la Monumentul Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989, din Cimitirul Central.Ziua Eroilor este marcată printr-o serie de evenimente şi de Arhiepiscopia Tomisului. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oficiat în dimineaţa acestei zile Sfânta Liturghie la biserica "Înălţarea Domnului" de la mănăstirea Stejaru, aşezământ monahal aflat în apropierea localităţii constănţene Saraiu. A urmat apoi oficierea slujbei de pomenire a eroilor la Cimitirul Internaţional de Onoare de la Mircea-Vodă. Totodată, IPS Teodosie a participat la ceremoniile religioase şi militare organizate la Cimitirul Central din Constanţa şi va urma să sfinţească monumentul închinat eroilor de la biserica "Sfântul Gheorghe" din localitatea Dobromir Deal.De Ziua Eroilor, în comuna Dobromir va avea loc, de la ora 16.00, sfinţirea şi dezvelirea unui monument al eroilor, eveniment organizat de Arhiepiscopia Tomisului - Parohia Dobromir, în colaborare cu Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi - Sucursala Constanţa şi Asociaţia Naţională "Cultul Eroilor Regina Maria" - filiala Constanţa.În localitatea Cumpăna, administraţia locală a organizat un eveniment prilejuit de "Ziua Eroilor - Sărbătoarea Înălţării Domnului, la monumentul eroilor din Al Doilea Război Mondial situat în faţa Casei de Cultură din localitate. După intonarea Imnului de Stat şi a unei slujbe religioase, au avut loc depuneri de coroane, precum şi premierea veteranului de război Ioan Ceapă.* DÂMBOVIŢACeremonie militară şi religioasă de Ziua Eroilor, joi, la Târgovişte, în cadrul căreia autorităţile judeţene au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Dâmboviţeni şi au rostit discursuri.Manifestarea a avut loc în Piaţa Tricolorului din Târgovişte.După slujba religioasă de la Catedrala Mitropolitană s-a mers în procesiune la Monumentul Eroilor Dâmboviţeni din Piaţa Tricolorului. Garda de onoare a Garnizoanei Târgovişte a primit salutul de la prefectul judeţului, a fost intonat imnul de stat al României, după care arhiepiscopul şi mitropolitul Târgoviştei, Nifon, a oficiat slujba religioasă. Au fost depuse coroane de flori la monumentul din Piaţa Tricolorului, iar la finalul manifestării a defilat Garda de Onoare a Garnizoanei Târgovişte.Tot cu prilejul Zilei Eroilor, a avut loc o ceremonie militară şi religioasă la Cimitirul Evreiesc din Târgovişte, cu depuneri de coroane şi jerbe de flori. Acţiunea a fost organizată de Asociaţia Centrală de Prietenie şi Colaborare cu Israel-Bucureşti-România - Filiala Târgovişte, cu sprijinul Instituţiei Prefectului-judeţul Dâmboviţa şi al Garnizoanei Târgovişte.* GALAŢIPeste 1.000 de clerici şi mireni din Galaţi au participat, joi, la un pelerinaj de rugăciune consacrat Înălţării Domnului şi Zilei Eroilor Neamului.Alaiul format din slujitorii sfintelor altare, oficialităţi locale, credincioşi, tineri seminarişti, elevi de la şcolile gălăţene cu steguleţe tricolor în mâini şi însoţit de militari, steaguri bisericeşti şi fanfara Valurile Dunării, l-a avut în frunte pe arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun.Procesiunea a pornit de la biserica Înălţarea Domnului şi a continuat pe bulevardul George Coşbuc până la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, unde s-a săvârşit slujba de pomenire iar întreaga adunare creştinească s-a rugat pentru sufletele eroilor care s-au jertfit pentru neatârnare, pentru libertate şi demnitate umană."Sărbătoarea de astăzi este un dar pe care îl facem în semn de respect, amintindu-ne de cei care au plecat cu bucurie, lăsându-şi familiile, şi iubind mai mult ţara şi libertatea, eroii neamului. Este o sărbătoare naţională a tuturor eroilor, din toate timpurile. Sunt bucuros că bulevardul Coşbuc, pe care am mers acum, a devenit o cale spre eternitate. Am mers de la Biserica Înălţarea Domnului la Cimitirul Eternitatea, unde eroii sunt înfrăţiţi, români şi ai tuturor neamurilor, pentru care ne rugăm ca să păstrăm ceea ce ne-au lăsat ei: o ţară liberă şi frumoasă", a spus IPS Casian.După evocarea semnificaţiei Zilei Eroilor, au fost depuse jerbe şi coroane de flori, iar elevii şi preoţii participanţi la eveniment au intonat Imnul de Stat al României şi Imnul Eroilor.La final, au fost trase trei salve de foc, iar pe aleea principală a cimitirului a avut loc defilarea gărzii de onoare în acordurile muzicii militare.Procesiuni închinate eroilor neamului românesc au fost au fost organizate şi în celelalte oraşe ale judeţului, Tecuci şi Târgu Bujor.* GIURGIUClopotele tuturor lăcaşelor de cult au fost trase joi în municipiul Giurgiu, între orele 12,00 şi 12,03, de Ziua Eroilor, autorităţile locale, reprezentanţii structurilor MAI şi ai partidelor politice au depus coroane de flori la monumentul Eroilor de la Biserica "Înălţarea Domnului", în biserici preoţii s-au rugat pentru eroii neamului, iar femei şi copii îmbrăcaţi în costume populare au împărţit colivă şi dulciuri.Manifestările prilejuite de Ziua Eroilor au început în municipiul Giurgiu cu primirea oficialităţilor şi intonarea Imnului Naţional de către fanfara Centrului Cultural "Ion Vinea" pe platoul din curtea Bisericii Eroilor din municipiul Giurgiu după care timp de trei minute au fost trase clopotele tuturor lăcaşelor de cult din oraş.Manifestările au continuat cu un ceremonial religios de pomenire a Eroilor Neamului condus de un sobor de preoţi după care comandantul Garnizoanei Giurgiu, lt. col. Florin Muscăloiu, a făcut o evocare a Zilei Eroilor.Autorităţile locale, reprezentanţii structurilor MAI şi ai partidelor politice PSD, ALDE, PNL, PMP, PRO România, Partida Romilor dar şi de la Alianţa 2020 USR-PLUS au depus coroane de flori din garoafe roşii, crizanteme sau gerbera tricolore la Monumentul Eroilor de la Biserica "Înălţarea Domnului".Acţiunile de cinstire a eroilor s-au încheiat cu defilarea Gărzii Drapelului pe şoseaua Bucureşti în faţa Bisericii "Înălţarea Domnului".În tot acest timp la Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" dar şi la celelalte biserici din oraş preoţii au săvârşit Sfânta Liturghie şi au spus rugăciuni pentru eroii neamului, pentru cei adormiţi şi pentru credincioşi, iar femei îmbrăcate în costume populare au împărţit colivă, fructe şi dulciuri credincioşilor.* MARAMUREŞReprezentanţii autorităţilor locale au celebrat, joi " Ziua Eroilor" depunând coroane de flori şi asistând la slujba religioasă la Monumentul Ostaşului Român din municipiul Baia Mare, în prezenţa unui public numeros şi a unor veterani de război.La ceremonialul care a avut loc la Monumentul Ostaşului Român din municipiul Baia Mare au fost prezenţi militari ai Garnizoanei MApN, ISU Maramureş, IPJ Maramureş şi IJJ Maramureş.De asemenea, un ceremonial în memoria eroilor a avut loc în Parohia Ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Sighetu Marmaţiei, iar în oraşul Ulmeni a fost sfinţit noul Monument al Eroilor din localitate.Ceremonii militare şi religioase dedicate "Zilei Eroilor " au mai avut loc în Şomcuta Mare, Borşa, Vişeu de Jos, Seini şi Moisei.* SĂLAJZiua Eroilor a fost marcată joi, la catedrala episcopală "Sfânta Vinere" din Zalău, printr-un ceremonial militar-religios, precedat de depuneri de jerbe de flori în cimitirul eroilor români şi sovietici din municipiu.După ce oficialităţile au depus jerbe la cimitirul eroilor, evenimentele de marcare a Zilei Eroilor s-au mutat la catedrala "Sfânta Vinere" din Zalău unde, la ora 12.00 s-au tras clopotele timp de un minut, în amintirea color care s-au jertfit, de-a lungul timpului, pentru pentru libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.Festivitatea a continuat cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului, cu participarea Episcopului Sălajului, Petroniu, urmată de depuneri de coroane de flori de către reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, la monumentul eroilor integrat în structura catedralei episcopale şi discursuri ale oficialităţilor.În cadrul manifestării a fost lansat şi volumul "2018 - Unitate, Realitate, Promisiuni", editat de Biblioteca Judeţeană Sălaj.Festivităţile s-au încheiat cu defilarea gărzii militare, în acordurile Fanfarei Promenada, a Casei Municipale de Cultură Zalău.Manifestările dedicate Zilei Eroilor au fost organizate de filiala Sălaj a Asociaţiei Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", în parteneriat cu Instituţia Prefectului, Primăria Zalău şi Consiliul Judeţean Sălaj.* TULCEAUrmaşii eroilor căzuţi în conflictele din cel de-Al Doilea Război Mondial şi-au cinstit, joi, rudele, în timpul ceremonialului religios şi militar organizat de autorităţile tulcene de Ziua Eroilor.Nepoata unui erou din Al Doilea Război Mondial, Floarea Nica, a aprins lumânări în amintirea bunicului ei, sergent Popa Toader, îngropat în Cimitirul eroilor."Bunica a primit vestea morţii soţului ei când era plecată la câmp. Se întorcea acasă cu căruţa şi mama îmi povestea că atunci când a aflat nu mai era atentă la hamuri. A rămas văduvă la 24 de ani, cu doi copii. Vin aici în fiecare an, de Ziua eroilor", a afirmat Floarea Nica.Ea le-a oferit, joi, autorităţilor, după ceremonialul religios şi militar, cireşe, cozonac şi bomboane, în amintirea unuia dintre eroii comemoraţi."Pentru familia noastră, e un pic de mândrie că şi noi am contribuit într-un fel la vremurile de azi. Poate că ei (eroii, n.red.) au sperat să fie vremurile mai bune, dar aşa s-a întâmplat", a mai spus Floarea Nica.Prefectura judeţului Tulcea şi Garnizoana Tulcea au organizat, joi, la ora 12.00, un ceremonial militar şi religios dedicat Zilei eroilor la care au participat şefii serviciilor descentralizate.* VASLUIAutorităţile vasluiene au organizat, joi, un ceremonial militar-religios pentru a marca Ziua Eroilor.Manifestările, organizate la Monumentul Eroilor din Cimitirul "Eternitatea" din municipiul reşedinţă, au debutat cu prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă şi a detaşamentului de onoare şi intonarea imnului naţional, după care clopotele bisericii din cimitir au fost trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru ţară.Foto: (c) Loredana Ciobanu / AGERPRESUn sobor de preoţi, în frunte cu protopopul Adrian Chirvasă, a oficiat o slujbă de pomenire a celor căzuţi pe fronturile de luptă."Biserica cinsteşte astăzi într-un mod aparte pe eroii neamului nostru, toţi cei care şi-au dat viaţa pentru ca poporul nostru să fie liber, să fie unit şi demn. Este aleasă această zi, tocmai pentru a arăta faptul că omul se pregăteşte aici, dar drumul lui este spre împărăţia cerurilor, spre cele veşnice. În sensul acesta, iată, cinstim astăzi pe toţi cei care s-au jertfit din dragoste şi preţuire pentru toţi cei dragi lor, pentru biserica neamului nostru, pentru ţara noastră. Din această imagine, decurge şi responsabilitatea noastră, care este una foarte mare, profundă, pentru că astăzi ne bucurăm de foarte multe lucruri datorită jertfei celor care n-au pus mai presus alte lucruri şi au apărat ceea ce pentru ei era sfânt: Biserica, neamul, patria lor", a spus protopopul de Vaslui.Autorităţile locale au alocuţiuni în care au vorbit despre însemnătatea acestei zile."Să nu uităm niciodată că lor, eroilor neamului, le datorăm existenţa noastră ca popor liber şi demn! Să îi cinstim cum se cuvine pe eroii cunoscuţi şi pe ostaşii fără nume şi să preţuim jertfa lor! Dumnezeu să-i odihnească în pace!", a spus prefectul Eduard Popica.Ceremonialul a continuat cu depuneri de coroane la Monumentul Eroilor, manifestarea încheindu-se cu defilarea gărzii de onoare.* VÂLCEAAutorităţile din Vâlcea au decis să marcheze anul acesta Ziua Eroilor vineri, printr-un spectacol caritabil dedicat veteranilor de război şi la care va participa şi detaşamentul Drill Team al Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul"Iniţiativa aparţine conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea şi Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de mir" (AMVVD), sucursala Vâlcea, spectacolul urmând să aibă loc în sala mare a forului judeţean, începând cu ora 17.00.În programul evenimentului sunt incluse şi concerte susţinute de interpreţii de muzică populară ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea - Cristina Udrea, Ana Maria Iorga, Alin Pavelescu şi Nineta Popa.Regimentul 30 Gardă "Mihai Viteazul" reprezintă o unitate emblematică a Armatei României, fiind înfiinţat la 1 iulie 1860, în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, odată cu Batalionul de Tiraliori. Detaşamentul Drill Team este compus în prezent din 20 de militari, experţi în exerciţii de mânuire a armamentului.Toate fondurile ce vor fi strânse cu ocazia acestui spectacol, intitulat "Inimă, steag şi credinţă", vor fi donate veteranilor cu dizabilităţi din judeţul Vâlcea.* VRANCEAAutorităţile locale şi Militarii Garnizoanei Focşani au organizat, joi, festivităţi în mai multe localităţi din judeţ pentru a marca Ziua Eroilor, sărbătorită în fiecare de Înălţarea Domnului.La Focşani, peste 150 de persoane, printre care reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene şi ai partidelor politice, militari, veterani de război şi rezervişti, au participat, joi, la manifestarea dedicată Zilei Eroilor, celebrată la Mausoleul Eroilor. Ceremonia a debutat cu onorul acordat prefectului judeţului Vrancea, Ticu Costandache şi intonarea imnului naţional, urmat de un ceremonial religios şi militar. Manifestările s-a încheiat cu depuneri de coroane şi defilarea Gărzii de Onoare.La Panciu, manifestările dedicate eroilor neamului au debutat cu Parada Muzicii Militare a Garnizoanei Focşani, la care au participat câteva sute de pănceni. La Mausoleul Eroilor din localitate a avut loc un ceremonial religios şi s-au depus coroane din partea autorităţilor.La Păuneşti, autorităţile locale au marcat Ziua Eroilor sărbătorindu-l pe ultimul veteran de război în viaţă din localitate, Ştefan Fragă, acum în vârstă de 95 de ani.Ziua Eroilor a fost comemorată în comuna Homocea prin slujbe religioase de pomenire, depunere de coroane de flori şi programe artistice oferite de cadrele didactice şi elevii Şcolii Gimnaziale Homocea.Depuneri de coroane şi ceremonialuri religioase şi militare au avut loc şi la Mausoleele Eroilor din Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja. AGERPRES/ (AS -autori: Tina Dumitrescu, Nona Jalbă, Dan Paic, Ramona Dincă, Luisiana Bîgea, Camelia Bigan, Cornelia Dumitru, Dana Lepădatu, Dorin Ivan, Sebastian Olaru, Loredana Ciobanu, Paula Neamţu, Ecaterina Ignat, Marius Septimiu Avram, Leontin Cupar, Diana Dumitru, editor: Karina Olteanu)