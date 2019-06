Laude pentru Bogdan Andone: „Un antrenor atipic pentru fotbalul românesc”

13:50

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a pierdut clar primul set al partidei cu Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA), din sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, 2-6. Românca a fost de nerecunoscut, iar jocul său a fost scurtcircuitat de numeroasele greșeli neforțate care au facilitat mult misiunea Amandei Anisimova.No holding back.Anisimova goes up 6-2 against Halep. https://t.co/gVXdWyx95u#RG19 pic.twitter. ...