Madonna, despre Harvey Weinstein: „A depăşit limite“. Cum comentează artista presupusa legătură cu Donald Trump

Madonna (60 de ani) susţine, într-un interviu acordat revistei The New York Times, că fostul producător de film Harvey Weinstein a avut un comportament nepotrivit faţă de ea, în anii 1990, când au colaborat pentru documentarul-reality show „Truth or Dare“.

