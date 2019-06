Pariu uriaş: Ce schimbări pregătesc magazinele Profi din România

13:30

Pentru prima oară, nimeni nu pare să mai vrea la guvernare. Paul Stănescu: Nu voi merge în Executiv. Cred că PSD are mare nevoie de reorganizare Fostul vicepremier şi ministru al Dezvoltării Paul Stănescu a declarat că nu va intra din nou în Guvern, pentru că PSD are mare nevoie de unitate şi de reorganizare. „Vă spun deschis, nu voi merge în Executiv din considerentele următoare: cred că partidul are mare nevoie de unitate, de solidaritate, partidul trebuie să fie reorganizat şi cred că e mare...