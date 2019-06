Premierul grec Tsipras pune criticile de la Bruxelles pe seama presiunii conservatorilor

18:10

Comandantul CSA Steaua, Bixi-Pompiliu Mocanu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că secţia de fotbal a clubului militar va intra în reorganizare, în sensul că va fi înfiinţată o academie de fotbal şi va beneficia de un buget mai mare şi că vineri va finaliza discuţiile cu nou antrenor după demisia lui Marius Lăcătuş."Suntem în discuţii avansate cu un antrenor, dar nu pot să vă spun acum numele. Sper ca luni să comunicăm numele lui printr-un comunicat de presă. Acum trebuie să facem discuţiile până la final. Fotbalul intră şi el reorganizare dar la creştere. Va creşte şi bugetul în funcţie de clasare şi în funcţie de cine vine să se ocupe de echipă. Viitorul antrenor este foarte stelist, toţi cu care am discutat sunt stelişti, pentru că nu ne permitem să aducem din altă parte. Din păcate, Gabi Balint, având alte probleme personale, a declinat oferta noastră. A trebui să facem discuţii cu mai mulţi antrenori, să vedem ce proiecte au şi acum analizăm şi noi toate aceste proiecte şi sper să îl alegem pe cel mai bun. Dar nu am discutat decât cu stelişti. Mâine sper să finalizăm discuţiile", a declarat Mocanu.Conducătorul CSA Steaua afirmă că noua academie de fotbal va beneficia de un buget generos şi de o infrastructură pe măsură: "Facem o academie de fotbal la nivelul nostru şi asta intră tot în strategia generală de reorganizare a clubului. Şi având în vedere că e vorba de o academie, trebuie să avem şi antrenori noi şi alte facilităţi de infrastructură şi toate astea vor duce la creşterea bugetului".Referitor la criticile suporterilor după ratarea pentru a doua oară consecutiv a promovării în Liga a III-a, Mocanu a spus că în viitor se va implica mai mult în cadrul echipei de fotbal."Eu nu am fost niciodată certat cu suporterii, eu îi respect. Nu pot însă să răspund la toate acuzele care mi se aduc, pentru că de când am venit am făcut totul cu bună-credinţă şi am informat în mod permanent toate demersurile. Nu am de ce să mă împac cu dumnealor pentru că nu am avut contribuţia corespunzătoare la eşecul echipei. Într-adevăr, poate trebuia să fiu mai insistent în relaţia cu domnii antrenori, dar la urma urmei personalităţile sportive au şi un mod de exprimare corespunzător. Dar pe viitor o să îmi asum şi această sarcină", a mai spus Mocanu.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone; editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: CSA Steaua București/facebook.com