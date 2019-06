Fotbal: Florinel Coman - Meciurile de la Campionatul European de tineret sunt cele mai importante din carieră

21:50

Investiţiile trebuie accelerate deoarece, oricât am vrea să creştem economic, fără investiţii nu poate fi o creştere sustenabilă, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici."Am spus-o şi colegilor mei în Guvern, mai ales la transporturi, sănătate, în zonele principale unde sunt bani mulţi alocaţi pentru investiţii, să accelereze partea de investiţii, pentru că oricât am vrea noi să creştem economic, fără investiţiile în zona publică şi în zona privată nu poate fi o creştere sustenabilă. Şi aici încă mai sunt de făcut eforturi. Acum, poate, într-un nou context, poate şi politic, lucrurile se aşează, oamenii se apucă de treabă, firmele încep să-şi reia poate încrederea în economia din România, şi acesta este un lucru foarte important, şi, uşor, uşor, să trecem la ceea ce ne dorim cu toţii, adică investiţii masive în zona publică, în special, şi, nu în ultimul rând, şi în zona privată.(...) Dar asta ne dorim. Să vedem aceste mari investiţii, pentru că, dacă investeşti un euro în infrastructură, îţi aduce cel puţin doi euro în economie", a explicat Teodorovici.El a precizat că problema finanţării nu este motivul pentru care proiectele de infrastructură nu se realizează, ci este vorba despre capacitatea foarte slabă a unor structuri din partea publică."Niciodată în România nu este problema finanţării subiectul sau motivul pentru care proiectele de infrastructură nu se realizează, este tot timpul vorba de această capacitate insuficientă sau foarte slabă a unor structuri din partea publică, gen companii de drumuri, de căi ferate. Aici este problema(...) Acum noi o să alocăm suplimentar pentru proiecte pe local, avem deja o cerere de la Ministerul Dezvoltării, de minimum un miliard de lei, pentru că deja au consumat aproape 2,5 miliarde cât am alocat la început de an. La nivel local se mişcă foarte bine proiectele pe şcoli, apă, canal", a spus ministrul Finanţelor.Totodată, Teodorovici, şi-a exprimat convingerea că noul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu, va recupera întârzierile pe partea de colectare venituri."Această numire a doamnei Călugăreanu, noul preşedinte al ANAF, este o decizie pe care mi-o asum în întregime. Este un coleg care ştie foarte bine sistemul, este o persoana din sistem. Am siguranţa că va recupera întârzierile din partea de colectare venituri de la ANAF. În schimb, ce am promis şi anul trecut, proiecte mari cum ar fi securizarea vămilor, trafic control, case de marcat, sistemul IT, toate acestea se vor închide ca şi subiect cel târziu până anul viitor la final. Desigur, multe dintre ele vor fi făcute şi în acest an. Partea de colectare va creşte. A rămas aşa obiectivul impus în acest an pentru ANAF, adică 28% din PIB veniturile pe care ANAF le aduce, luate în calcul, dar obligaţia este 30% din PIB să aducă în acest an. Este un obiectiv pentru care vom lupta până în ultima zi a acestui an", a mai afirmat şeful de la Finanţe.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu)