Cum a ajuns un tipograf pasionat de șah din Bacău, cerșetor în Huskvarna, Suedia. Și cum descriu cei doi adolescenți care l-au ucis crima lor gratuită! În căutarea lui Gică: Omul – ultimul episod (5)

Libertatea a arătat zilele trecute cum compania Abbvie a primit derogare de la Ministerul Sănătăţii ca să modifice de două ori preţurile a două medicamente pentru tratarea hepatitei C, aflate sub contract cost-volum-rezultat. Atât ministerul, cât şi compania dau acum vina pe o scăpare tehnică: lipsa unei date de pe un document.