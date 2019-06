Viorica Dăncilă și-a făcut cont de Facebook. Ce a scris premierul în prima sa postare

08:10

Theresa May a anunțat săptămâna trecută că va demisiona vineri din funcția de lider al Partidului Conservator și prin urmare și din cea de prim-ministru. Ea va rămâne premier interimar până la alegerea succesorului său, aşteptată în a doua parte a lunii iulie. Theresa May a anunțat pe 24 mai că își va da demisia […] Post-ul Theresa May demisionează astăzi. Rămâne, însă, premier până în iulie apare prima dată în Libertatea.ro.