PORȚIA DE CARTE | Insula bunicii și o biografie sfâșietoare

10:20

Madonna a reacționat dur la adresa unui material jurnalistic publicat de The New York Times și spune că după ce a l-a citit se simte ”ca și cum aș fi fost violată”. Artista scrie pe contul său de Instagram că i-a permis jurnalistei care a scris articolul să descopere aspecte unice ale vieții ei, dar […] Post-ul Madonna după publicarea unui articol în The New York Times: „Mă simt ca şi cum aş fi fost violată” apare prima dată în Libertatea.ro.