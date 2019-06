Raluca Bombardiera a făcut public motivul despărțirii de Victor Slav: “Mi se pare mizerabil să…” Are legătură cu Bianca Drăgușanu

08:30

Curs valutar 7 iunie 2019. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă prețul în lei pentru 1 euro și 1 dolar. Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, un euro costă 4.7220 de lei, potrivit cursului valutar interbancar de vineri dimineață, față de 4.7183 de lei, cursul anunțat joi de BNR.