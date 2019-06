Bihor: Universitatea din Oradea are cifre de şcolarizare mai mari decât în anii universitari precedenţi

12:30

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat vineri că va face toate demersurile legale la forurile internaţionale, de la Uniunea Europeană, până la toţi partenerii României, în legătură cu incidentele de la cimitirul din Valea Uzului, adăugând că reprezentanţii Uniunii vor arăta poze, înregistrări astfel încât "lumea" să vadă "cum se comportă o majoritate într-un moment extrem de delicat cu o minoritate"."A fost un act de vandalism, de barbarie, să intri în cimitir, sa-i ataci pe cei care se roagă acolo, să rupi gardul, să rupi poarta, să rupi crucile din pământ, să arunci cu piatra, spunând că tu vii să comemorezi eroi, care la 10-12 kilometri, într-un alt cimitir în Poiana Uzului, sunt într-adevăr îngropaţi, un cimitir uitat. A fost o provocare pusă la cale de câteva organizaţii nonguvernamentale, plus câţiva preoţi, plus foşti militari în rezervă, inclusiv generalul Chelaru, foşti europarlamentari, care au fost acolo, s-a văzut că era o coordonare foarte-foarte precisă de a ataca oamenii care au format un lanţ. E inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Trebuie un dialog constructiv. România ieri a arătat faţa adevărată, modelul european de protecţie a minorităţilor, asta este faţa adevărată a României în 2019. Noi am cerut pedepsirea celor care au provocat aceasta situaţie şi tragerea la răspundere a tuturor celor care au avut un rol în această întâmplare începând de la primarul din Dărmăneşti care nu a respectat nicio lege", a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, la RFI.El a precizat că UDMR se va adresa instituţiilor internaţionale."Nu ne vom opri aici, nu se poate să rămână aceasta pata pe obrazul societăţii. Vom face toate demersurile politice legale în justiţie, la forurile internaţionale, vom arăta toate pozele, toate înregistrările, exact cum s-a întâmplat, ca să vadă lumea cum se comportă o majoritate într-un moment extrem de delicat cu o minoritate. De la Uniunea Europeană, până la toţi partenerii României", a susţinut Kelemen.În opinia sa, jandarmii ar fi trebuit să intervină mult mai ferm."Nu au intervenit şi ar fi trebuit să intervină mult mai ferm jandarmii, Guvernul şi toate instituţiile abilitate în acest sens. Am două tipuri de abordări - ori nu au vrut şi avem o problemă serioasă ori au vrut, dar nu au putut şi înseamnă că sunt instituţii slabe, Guvern slab şi trebuie să plece", a punctat liderul UDMR.Kelemen Hunor a susţinut că "răspunderea e la primarul din Dărmăneşti şi la autorităţile din judeţ şi apoi la cele din Bucureşti"."În momentul în care noi am semnalizat că e o construcţie ilegală, trebuiau să oprească prin forţa instituţiilor statului, dacă nu se poate în alt mod. Eu am scris primului ministru, am vorbit cu cei din coaliţie şi am spus: Opriţi ceea ce se întâmplă acolo, nu e bine, moral, legal", a conchis Kelemen Hunor. AGERPRES/(A - autor: Florentina Ştefănescu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Anda Badea)