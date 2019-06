Soţii Obama au semnat un contract cu platforma Spotify pentru a produce o serie de podcast-uri

14:00

Asociaţia InfoCons - organizaţie pentru protecţia consumatorilor, alături de Federaţia Asociaţiilor de Consumatori şi experţi din diferite instituţii de sănătate din România, au lansat, vineri, campania naţională 'Adevărul despre Produse', cu scopul de informare a consumatorilor şi transmiterea unor sfaturi utile privind modalitatea corectă de a citi eticheta şi a deosebi etichetele 'mincinoase'.'Consumatorii au dreptul la o informare corectă şi transparentă pentru ca alegerile lor să fie făcute în cunoştinţă de cauză. Aceştia trebuie să cunoască 'Adevărul Despre Produse' pornind de la respectarea informaţiilor de pe etichetă, ingredientele menţionate pe acestea să existe în mod real şi în produs, mesajele din reclame să nu mai inducă în eroare consumatorul prin utilizarea unor sintagme false, cât şi înţelegerea tuturor informaţiilor de pe etichetă atât din punct de vedere al simbolurilor utilizate, aditivii alimentari utilizaţi, cantitatea de acizi graşi trans etc. Totodată, creşterea numărului de aditivi ca medie în diferitele produse agroalimentare ne îndepărtează de practica Uniunii Europene creând premisele de a avea produse în raft cu tot mai mulţi aditivi alimentari ceea ce duce la produse de o calitate diferită. Citeşte eticheta! Alege în cunoştinţă de cauză", declară Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons.Potrivit unui comunicat de presă al InfoCons, campania lansată cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei Alimentare îşi propune realizarea unui Ghid şi a unui Curs în domeniul protecţiei consumatorilor destinate cadrelor didactice din România, informarea consumatorilor cu privire la citirea corectă a etichetei unui produs, derularea de campanii de conştientizare şi educare în unităţile de învăţământ preuniversitar, sprijinirea agenţilor economici prin acordarea de consiliere şi consultanţă privind informaţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească pentru o informare corectă şi transparentă a consumatorilor, organizarea unor seminarii în cadrul centrelor universitare.De asemenea, se are în vedere monitorizarea produselor şi a etichetelor acestora desfăşurate cu sprijinul voluntarilor, monitorizarea reclamelor pentru produse atât cele de la TV, outdoor, cât şi social media etc. din punct de vedere al respectării legislaţiei privind mesajele transmise prin acestea de către agenţii economici, respectiv informarea constantă a consumatorilor cu privire la publicitatea înşelătoare.În plus, se doreşte demararea proiectului 'Stop publicităţii înşelătoare!', campanie ce are drept scop monitorizarea publicităţii la diferite produse şi identificarea acelor reclame care au caracter îndoielnic şi înşelător la adresa consumatorilor şi, implicit, eliminarea mesajelor de genul: 'recomandat de... ', '100%...', ' cel mai bun...', 'locul 1 în...', 'produs autentic...', 'produs curat...', 'fără gluten...'.InfoCons are în plan derularea unei campanii de educare şi informare cu privire la utilizarea acizilor graşi nesaturaţi din produsele agroalimentare şi nu numai, dar şi monitorizarea ambalajelor produselor alimentare din perspectiva respectării Normelor naţionale şi europene privind transferul din ambalaj în produs a unor substanţe periculoase.Printre alte obiective la campaniei se mai află: informarea consumatorilor cu privire la risipa alimentelor, inserarea în cadrul aplicaţiei InfoCons - coduri de bare a unei secţiuni dedicată acizilor graşi, monitorizarea produselor din punct de vedere al conţinutului de sare şi zahăr şi informarea consumatorilor cu privire la cantitatea reală de zahăr şi sare din acestea. Totodată, prin promovarea Programului Naţional de Protecţia Consumatorilor - Marca Încrederii se urmăreşte promovarea condiţiilor cerute de normele referitoare la protecţia consumatorului, din legislaţia românească şi din reglementările legale din cadrul Uniunii Europene.Aplicaţia InfoCons poate fi descărcată gratuit şi cu ajutorul acesteia poate fi scanat codul de bare al produsului pentru a analiza conţinutul. În acelaşi timp, este disponibilă secţiunea de teste comparative din site-ul infocons.ro.Asociaţia InfoCons - Organizaţie pentru Protecţia Consumatorilor, a fost înfiinţată în anul 2003 pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor din România.Până în prezent, Asociaţia a dezvoltat relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţii similare din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu alte instituţii din diferite domenii.InfoCons este membră cu drepturi depline în cadrul Consumers International. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)