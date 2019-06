Raport DLAF: Dimensiunea jafului cu bani europeni

17:10

Iar odata cu oferta a crescut si cererea… sau am putea spune ca apetitul tot mai mare pentru dulciuri a dus la o crestere considerabila a ofertei. In orice caz, sunt foarte multe cofetarii de unde putem comanda cele mai bune preparate dulci. Si aproape orice eveniment din viata noastra se invarte in jurul dulciurilor… nicio serbare, zi de nastere, eveniment business, eveniment elegant, petrecere intre prieteni sau onomastica nu pot fi organizate fara tort, prajituri si dulciuri. Si aproape nicio zi nu trece fara sa gustam macar doua-trei cuburi de ciocolata. Dulciurile de toate zilele… Din moment ce exista o cerere foarte mare pentru acest segment, cofetariile s-au adaptat si si-au extins serviciile. Astfel, in fiecare cofetarie in care intram gasim o sumedenie de produse dulci si sarate, doar, doar sa nu plecam cu traista goala. Si este aproape imposibil sa nu cumperi ceva, mai ales cand dulciurile sunt promovate tot mai mult. Iar castigurile, am putea spune, sunt destul de mari. Sa vedem, asadar, care e cifra de afaceri si profitul unor cofetarii de renume. Cat castiga cofetariile ANA PAN SA TRADITIE DIN 1990! Ana Pan a luat nastere in anul 1990 dintr-o pasiune nebuna pentru tot ce este bun, dulce si din Ardeal. Avand retete atent preparate, ca la bunici sau ca la mama acasa, Ana a devenit rapid reperul bucurestenilor pentru cofetarie, brutarie si patiserie. Am crescut cu dulciurile cumparate de la Ana Pan si nu cred ca exista persoana care sa nu fi trecut macar o data pragul renumitului lant de cofetarii. Traditia si vechimea inseamna incredere, pentru ca orice brand trebuie sa stie cum sa isi vanda imaginea. Ana Pan este in continuare un punct de reper important cand vine vorba de produse de patiserie, iar cifra de afaceri demonstreaza acest lucru. Astfel, in 2017 cifra de afaceri a companiei ANA PAN SA era de 24,7 milioane RON, in crestere cu 13% fata de anul 2016. Profitul a fost de cele mai multe ori pe plus, insa au fost si ani in care ANA PAN a inregistrat pierderi. O scadere destul de mare a fost inregistrata in anul 2017, cand companania avea o pierdere de 1,2 milioane RON. Marja de profit a companiei a fost de de 5,1% in anul 2017. PEPAS 2000 (COFETARIA ALICE) Si cofetaria Alice are o vechime foarte mare in Romania. Aceasta a debutat in 1994, cu fabricarea produselor de patiserie. Cred ca nu exista persoana din Bucuresti care sa nu fi vizitat macar o data celebrul spatiu situat pe Soseaua Mihai Bravu. In acel spatiu, in urma cu foarte multi ani, clientii erau intampinati cu mirosul imbietor al strudelelor si merdenelelor aburinde, al buseurilor aurii sau de parfumul cozonacilor gata scosi din cuptor. Insa cofetaria Alice a fost nevoita sa isi extinda activitatea incepand cu anul 1997, iar acest lucru se intampla datorita clientilor multumiti si renumelui care capata un ecou tot mai mare in oras. Acum, daca alegi sa faci o plimbare pana la cofetaria din Mihai Bravu, vei gasi foarte multe produse dulci si sarate, care mai de care mai delicioase. Si vei avea de asteptat, pentru ca zilnic numarul clientilor care trec pragul cofetariei este destul de mare. Cofetaria Alice este in continuare un competitor important, lucru demonstrat de cifra de afaceri. Astfel. In 2017 CA-ul companiei PEPAS 2000 era de 23,9 milioane RON, cu 6% mai mult fata de anul 2016. In ceea ce priveste profitul, compania nu a inregistrat pierderi de-a lungul anilor, cel putin nu incepand cu anul 2008. Insa profitul a crescut treptat, ajungand sa atinga un milion, respectiv 2 milioane RON. Daca in 2014, 2015 si 2016 profitul s-a mentinut la 2 spre 3 milioane RON, in anul 2017 acesta a fost in scadere. Mai exact, profitul companiei PEPAS 2000 in anul 2017 a fost de 1,6 milioane RON, in scadere cu 36% fata de anul 2016. Marja de profit a companiei a fost de 7% in anul 2017. GINROX PRODCOM SRL (www.cofetaria-maria.ro) Povestea GINROX PRODCOM SRL a luat nastere in 1992 in zona Aviatiei, langa parc. Prajiturile atent preparate aveau la baza retete vechi, clasice, inspirate dupa renumitele prajituri preparate in laboratorul cofetariei Scala in anii ‘70. Prajiturile erau pe atunci preparate cu ingrediente clasice (oua, cacao, lapte, nuci, unt, frisca naturala), iar fiecare client care trecea pragul cofetariei ramanea fidel gustului clasic. Odata cu trecerea anilor s-au schimbat si gusturile, iar cei care trec pragul cofetariei Maria au de ales din peste 150 de tipuri de produse. Deoarece vanzarile au mers foarte bine, proprietarii au mai deschis o cofetarie, Constance, in anul 1999. Date preluate pentru GINROX PRODCOM SRL, cu sediul in Dna. Ghica 6 Desi cofetaria are foarte multi ani de la infiintare, cifra de afaceri este considerabil mai mica. Cu toate acestea, suma inregistrata de cofetaria Maria nu este de ignorat. Astfel, in 2017 compania a inregistrat o cifra de afaceri de 12,6 milioane RON, cu 41% mai mult fata de anul 2016. La capitolul profit putem observa cifre foarte bune. Analizand evolutia companiei incepand cu anul 2008, putem observa ca profitul a crescut de la an la an, ajungand ca in 2017 sa inregistreze suma de 3,8 milioane RON, in crestere cu 34%. Marja de profit a companiei in 2017 a fost de 30,2%.