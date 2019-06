Caz revoltător: Nu pleci până nu plăteşti. Ce metodă îngrozitoare se implementează într-un restaurant pentru a se achita nota de plată - FOTO

14:40

„În momentul de faţă preşedintele este ales la Congres cu votul delegaţilor, ca şi Biroul Naţional. În momentul când am candidat la preşedinţie în 2017 am spus că următorul preşedinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum colegilor să trecem la sistemul acesta – un om - un vot. Să fie vot egal şi să rămână în continuarea Biroul Naţional ales prin delegaţi, care reprezintă performanţa electorală, forţa politică a fiecărui judeţ în funcţie de câte voturi are, dar preşedintele tre...