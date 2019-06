Parlamentul german adoptă un pachet de şapte legi privind migraţia şi deportările

17:00

Jucătorul echipei naţionale de tineret, Alexandru Cicâldău, a declarat, pentru AGERPRES, că o victorie în primul meci de la Campionatul European Under 21, cu Croaţia, ar creşte şansele României de a se califica în semifinalele competiţiei găzduite de Italia şi San Marino."Participarea la acest turneu final reprezintă un lucru foarte important pentru mine. Mă bucur că fac parte din generaţia asta care a obţinut o calificare extraordinară. Consider că merităm pe deplin să jucăm la Campionatul European, dar în acelaşi timp suntem obligaţi să obţinem rezultate cât mai bune acolo. Fiecare jucător care a evoluat la tineret a dat totul şi asta s-a văzut. Nu cred că meciul cu Croaţia este decisiv pentru calificare. Este primul însă şi mereu e important cum începi o competiţie. Pentru că dacă începem cu dreptul atunci şansele noastre de a ajunge în semifinale vor creşte. Îmi doresc ca suporterii care vor fi în tribune la Campionatul European să ne susţină chiar dacă vom avea şi momente mai puţin bune", a afirmat el."Bineînţeles că toţi ochii vor fi asupra noastră şi că aşteptările sunt mari, mai ales că ne-am calificat dintr-o grupă grea. Dar nu simţim o presiune suplimentară pe umeri din acest motiv. Întotdeauna cei din străinătate ne-au considerat cei mai mici şi au spus că nu prea avem şanse. Dar noi vrem să le arătăm că nu este aşa şi că nu suntem noi cei mai slabi jucători din grupa aia", a adăugat Cicâldău.Accidentat la finalul play-off-ului Ligii I, mijlocaşul susţine că a luat decizia corectă solicitând să nu facă deplasarea cu prima reprezentativă în Norvegia şi Malta pentru că risca să nu evolueze la Campionatul European de tineret."Nu regret neapărat că nu am putut face parte din lotul naţionalei mari pentru meciurile cu Norvegia şi Malta. Mă bucur că am reuşit să mă refac cât de cât după accidentare şi că am luat decizia de a veni la tineret. Pentru că era important pentru mine să nu forţez la naţionala mare şi să mă refac pentru a juca la Campionatul European de tineret. Pentru că exista riscul unei recidive. Am avut o leziune la aductor, la piciorul drept, dar acum sunt bine. Chiar dacă mai fac recuperare, voi începe pregătirile normal cu echipa în cantonamentul din Italia", a explicat el.Cicâldău îşi doreşte să se transfere în străinătate, însă nu consideră că trebuie să plece neapărat în această vară: "Orice jucător se gândeşte la un transfer în străinătate în orice pauză competiţională. Dar nu consider că trebuie să plec neapărat acum. În primul rând trebuie să facem un rezultat bun la turneul final, iar apoi vom vedea ce va fi. Eu oricum mai am destul de muncă".Mijlocaşul a caracterizat drept dezamăgitor sezonul recent încheiat, având în vedere că formaţia sa, Universitatea Craiova, s-a clasat doar pe poziţia a 4-a în Liga I. "Când a început play-off-ul aveam gânduri mari. Dar acum pot spune că a fost un an dezamăgitor pentru noi pentru că am terminat pe locul 4 şi nu ne-am îndeplinit obiectivul. Dar asta este, nu avem ce să mai facem acum. E bine însă că vom juca în Europa League şi sunt convins că pentru Universitatea Craiova va urma un sezon mult mai bun decât cel care s-a încheiat", a mai spus Cicâldău.Echipa naţională de tineret a României va debuta în Grupa C a turneului final pe 18 iunie, împotriva Croaţiei (Serravale/San Marino, 19:30, ora României), pe 21 iunie vor înfrunta Anglia (Cesena, 19:30), iar pe 24 iunie va avea loc ultimul lor meci din grupă, contra Franţei (Cesena, 22:00).Campionatul European de tineret se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019 în 5 oraşe din Italia şi San Marino: Bologna, Reggio nell'Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe ale CE se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)