Nadal îl felicită pe Federer: Este incredibil cum joacă la 37 de ani

Filmul de animaţie "The Secret Life of Pets 2" şi cel de acţiune "Dark Phoenix" sunt principalele atracţii ale unui sfârşit de săptămână neobişnuit de aglomerat, în care sunt lansate nu mai puţin de 12 producţii în cinematografele nord-americane.Cele două pelicule sunt de altfel considerate principalele favorite să detroneze filmul "Aladdin" de pe prima poziţie în boxoffice-ul de la sfârşitul săptămânii trecute, poziţie pe care a ocupat-o confortabil, cu încasări de 86,1 milioane de dolari."The Secret Life of Pets 2", în regia duo-ului Chris Renaud & Jonathan del Val, îi are în distribuţie pe Patton Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford şi Eric Stonestreet şi continuă povestea căţelului Max şi a prietenilor săi, animale de companie, care trăiesc vieţi secrete după ce stăpânii lor îi lasă singuri acasă, zi de zi, pentru a merge la serviciu sau la studii. "Dark Phoenix" propune încă o incursiune în universul cu supereroi X-Men. În film, personajul Jean Grey, interpretat de Sophie Turner (Sansa din "Game of Thrones") începe să-şi cunoască puterile excepţionale însă aceste puteri au un preţ greu de plătit, Jean Grey este coruptă şi trece de partea întunericului, devenind "Dark Phoenix". Acum ceilalţi membri ai echipei X-Men trebuie să aleagă între cea pe care o considerau prietenă şi vieţile a nenumăraţi oameni nevinovaţi. Pentru acest film, regizorul Simon Kinberg a condus o distribuţie din care mai fac parte, printre alţii, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence şi Nicholas Hoult. Filmul "Late Night" spune povestea unui realizator de emisiuni de tip talk-show care ajunge să se teamă că este pe cale să piardă emisiunea pe care o realizează de foarte multă vreme. Din distribuţie fac parte Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow şi Hugh Dancy, iar regia este semnată de Nisha Ganatra. O lansare specială în acest sfârşit de săptămână este cea a unui film documentar dedicat vieţii, carierei şi personalităţii unuia dintre cei mai mari tenori din istoria muzicii: "Pavarotti". Documentarul regizat de Ron Howard este realizat pe baza unor imagini şi documente cu Luciano Pavarotti şi alte personalităţi care l-au cunoscut, printre care Spike Lee, prinţesa Diana sau Phil Donahue. Drama "The Last Black Man in San Francisco", în regia lui Joe Talbot, cu Jimmie Fails, Jonathan Majors, Danny Glover şi Tichina Arnold în rolurile principale, vorbeşte despre destinul unui tânăr de culoare care îşi caută locul într-o metropolă în continuă schimbare care pare că l-a lăsat în urmă. Filmul de acţiune "The Gangster, the Cop, the Devil" este un remake după un film sud-coreean şi vorbeşte despre relaţia care se leagă între şeful unui clan interlop şi un poliţist pentru a prinde un psihopat ucigaş în serie. Regia acestui film este semnată de Won-Tae Lee, iar în distribuţie apar Dong-seok Ma, Mu-Yeol Kim şi Sung-kyu Kim. Comedia "The Fall of the American Empire" povesteşte peripeţiile unui curier atipic, cu doctorat în filosofie, care ajunge accidental la scena unei crime şi ia două genţi cu bani pe care le ascunde în camionul cu care face livrările. Supus interogatoriului de poliţişti, şoferul nu cedează şi nu destăinuie nimic însă ajunge să fie chinuit de remuşcări şi caută o modalitate să scape de aceşti bani murdari, mai ales că mafioţii care au pierdut banii ar face orice să reintre în posesia lor. Ajutorul îi vine de unde se aşteaptă mai puţin: de la o prostituată şi de la un fost membru al unei bande de motociclişti care a fost eliberat recent din închisoare. Filmul este regizat de Denys Arcand, iar din distribuţie fac parte, printre alţii, Maxim Roy, Maripier Morin, Éric Bruneau şi Juliette Gosselin.Un alt documentar, "This One's for the Ladies", în regia lui Gene Graham, explorează identitatea socială şi sexuală a afro-americanilor prin ochii femeilor şi bărbaţilor care frecventează lumea discretă şi fierbinte a dansatorilor exotici. Drama "Bharat" ne întoarce în timp în perioada în care India lupta să devină o naţiune indepedentă. Un tânăr pe nume Bharat îi promite tatălui său că va face totul pentru a menţine familia unită, indiferent prin ce încercări va trebui să treacă. Regizorul Ali Abbas Zafar a lucrat cu o distribuţie din care nu a lipsit megastarul indian Salman Khan, alături de Katrina Kaif, Sunil Grover şi Tabu.Filmul de acţiune "Chasing the Dragon II: Wild Wild Bunch" vorbeşte despre jocurile de putere, bani şi influenţă din lumea interlopă chineză. O grupare mafiotă decide să se extindă spre Macau după ce a cucerit Hong Kong-ul. Din distribuţia fac parte Jiang Du, Louis Koo, Ka Tung Lam şi Tony Ka Fai Leung. iar regia a fost asigurată de Jason Kwan şi Jing Wong. Comedia "Papi Chulo" descrie relaţia de prietenie care se încheagă între un prezentator meteo de la un post de televiziune şi un imigrant latino între două vârste. Filmul este regizat de John Butler iar rolurile principale sunt interpretate de Matt Bomer, Alejandro Patino, Elena Campbell-Martinez şi Wendi McLendon-Covey. Încă un documentar, "Ghost Fleet", regizat de Shannon Service şi de Jeffrey Waldron, încheie lunga serie a lansărilor de la acest sfârşit de săptămână. Acest film urmăreşte activitatea unui mic grup de activişti aflaţi pe o insulă indoneziană izolată şi care luptă pentru dreptatea şi libertatea pescarilor care trăiesc şi muncesc în condiţii de sclavie.