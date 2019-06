Noi focuri de armă trase de polițiști, la câteva ore după ce au încercat să prindă un condamnat

12:40

Cătălin Moroșanu l-a învins pe Daniel Sam, în gala Dynamite de la Cluj. Imediat după dispută, luptătorul român a acuzat unele probleme medicale. A ajuns, de urgență, la spital, cu dureri puternice în zona coastelor. În primă fază, Cătălin Moroșanu a fost suspect de fisură, în urma unui genunchi încasat din partea lui Daniel Sam. […] The post Cătălin Moroșanu, la spital după victoria cu Daniel Sam! Motivul appeared first on Cancan.ro.